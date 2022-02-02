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幫友人出一口氣！莽男埋伏地院外　駕車猛撞害他當場彈飛

▲▼車禍。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲林男為替友人出一口氣，竟在台東地院外埋伏等候，帶黃姓男子步出地院後，抓準時機朝其猛撞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／花蓮報導

陳姓男子和黃姓男子2019年間因傷害事件鬧上法院，陳姓男子的林姓友人知悉情勢後，便對黃姓男子心生不滿，竟埋伏在台東地院附近，待黃男和友人步出台東地院大門後，看準時機駕車朝黃男狠撞，造成黃男當場因撞擊力道噴飛。台東地院審理後，依殺人未遂罪，判處林姓男子有期徒刑5年6月。

2019年11月間，林姓男子的陳姓友人和黃姓男子2人因傷害事件而對簿公堂，不料林男卻因此對黃男心生不滿，竟預先埋伏在台東地院附近，待黃男和友人從台東地院大門步出，朝對向車道繼續行走之際，林男一路駕車尾隨在後，抓準時機趁黃男毫無防備之際，朝黃男猛撞過去，造成黃男當場因衝擊力道彈飛，並受有多處部位擦挫傷，所幸經調養後並無生命危險。事後，台東地檢署偵辦後，依殺人未遂罪起訴林男。

案件上訴到花蓮高分院後，林男向法官辯稱，他僅承認傷害部分，但絕對沒有殺人或重傷未遂，當時他就只是想給黃男一個教訓，想要嚇他一下，且他和黃男2人並無恩怨，主因就是因為黃男和他的陳姓友人發生糾紛，因而讓他對黃男心生不滿。林男還表示，何況當時他只有撞到黃男的左側臀部，並未加速衝撞黃男，黃男僅受有些許擦挫傷而已，主張不應依殺人未遂罪起訴他，至多應只是普通傷害故意等語。

花蓮高分院勘驗監視器畫面與相關證人證述後認定，林男一路尾隨在黃男身後，多名證人皆有聽到林男車輛的引擎加速聲，認定林男應有加速衝撞之事實。一審原因黃男撤告而終結，但花蓮高分院審理後認為，林男和黃男2人素不相識，且無怨無仇，林男僅因友人和黃男發生糾紛，便對黃男不滿，欲教訓黃男，又以駕車衝撞之激烈手段行之，逞兇鬥狠之心甚明。

法官指出，審酌林男素行不佳，有前科紀錄，後又僅因友人和黃姓男子發生糾紛，就駕車衝撞黃男，無視可能剝奪他人生命法益之後果，手段惡劣，犯後又僅坦承客觀事實，否認有殺人未遂之犯行，衡量林男和黃男原以2萬元和解，但林男至今僅賠償黃男6000元後，便未再履行，依殺人未遂罪，判處林男有期徒刑5年6月。

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