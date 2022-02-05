洗車工載媽媽臨停　女住戶衝出拍照：我要檢舉！他護母出拳挨告

▲洗車工送媽媽返家臨停B1停車場，與女住戶爆衝突挨告 。（示意圖／非事發地）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子開車載媽媽回家，就在地下室停車場暫停時，女住戶衝出用手機拍照，指稱在禁止停車區停車，要通報管理員，雙方為刪照起口角，過程中，媽媽被撞傷眼睛，男子護母出手毆打女住戶；事後和解時要求男子賠償醫藥費20萬遭拒，新北地院審理判男子拘役40日，得易科罰金。

據了解，26歲陳姓男子從事洗車工作，租屋在台北市，生活並不寬裕，爸爸罹癌後經濟更壓在身上；日前開車載媽媽返回板橋區住處，就在下地下室停車場要讓媽媽下車時，陳姓女住戶突然衝到車前，拿出手機不斷拍照，更怒嗆怎麼可以在禁止停車地方停車，要向管理員檢舉。

媽媽認為車子都沒熄火，只是暫停要下車，於是向陳女要求刪除照片，2人在爭搶手機發生拉扯衝突，過程中媽媽右眼被撞傷；陳男見媽媽受傷，壓抑不住怒氣，出手制止並毆打陳女，造成她頭、胸、小腿擦挫傷，警方獲報到場將3人帶回偵訊，將陳男依傷害罪送辦。

事後陳女提出醫藥費賠償20萬元，否則不撤告，陳男雖有悔意，但根本無力償還，新北地院審理，審酌陳男一時心有不滿，才會徒手傷害陳女，後續亦未達成和解，本不宜輕縱，但犯罪動機及行為非惡劣，判拘役40日，得易科罰金。

生火了！連我媽都用到發光