　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

洗車工載媽媽臨停　女住戶衝出拍照：我要檢舉！他護母出拳挨告

▲▼洗車工送媽媽返家臨停B1停車場，與女住戶爆衝突挨告 。（示意圖／非事發地）

▲洗車工送媽媽返家臨停B1停車場，與女住戶爆衝突挨告 。（示意圖／非事發地）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子開車載媽媽回家，就在地下室停車場暫停時，女住戶衝出用手機拍照，指稱在禁止停車區停車，要通報管理員，雙方為刪照起口角，過程中，媽媽被撞傷眼睛，男子護母出手毆打女住戶；事後和解時要求男子賠償醫藥費20萬遭拒，新北地院審理判男子拘役40日，得易科罰金。

據了解，26歲陳姓男子從事洗車工作，租屋在台北市，生活並不寬裕，爸爸罹癌後經濟更壓在身上；日前開車載媽媽返回板橋區住處，就在下地下室停車場要讓媽媽下車時，陳姓女住戶突然衝到車前，拿出手機不斷拍照，更怒嗆怎麼可以在禁止停車地方停車，要向管理員檢舉。

媽媽認為車子都沒熄火，只是暫停要下車，於是向陳女要求刪除照片，2人在爭搶手機發生拉扯衝突，過程中媽媽右眼被撞傷；陳男見媽媽受傷，壓抑不住怒氣，出手制止並毆打陳女，造成她頭、胸、小腿擦挫傷，警方獲報到場將3人帶回偵訊，將陳男依傷害罪送辦。

事後陳女提出醫藥費賠償20萬元，否則不撤告，陳男雖有悔意，但根本無力償還，新北地院審理，審酌陳男一時心有不滿，才會徒手傷害陳女，後續亦未達成和解，本不宜輕縱，但犯罪動機及行為非惡劣，判拘役40日，得易科罰金。

生火了！連我媽都用到發光

►你最愛的TIFFANY項鍊是哪一條？

ET快訊
密集恐懼發作！海上驚見「10萬條死魚」　密麻翻肚畫面曝
洗碗精別加水！　醫警告「2原因」髒爆了
快訊／高雄再增1家防疫旅館清空！　陳其邁14:30緊急說明
新北市延後開學？　侯友宜回應了
人夫KTV慶生「被正妹下屬吹蠟燭」！　他開門見超誇張姿勢
快訊／北市是否延後開學？　黃珊珊給答案
大樂透今晚衝1億！　熱門球號大公開
攤販在賣「邱立母」是賣啥？女星PO網求解　神人解答了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疫情難飛！超正空姐轉職做「這行」月收破6位數　客人隨call隨到

高雄菜刀男衝彩券行搶劫！大喊：中樂透要領獎金　超慘下場曝光

重案回顧／高雄逆子217刀弒母！查完「廢死聯盟」Call媒體：我殺人

爛醉女酒駕連撞10車…肇事倒地還想逃　牽起車下秒報應來襲

國道一號中部「大年初四1天38件車禍」！創春節紀錄　紅爆塞一整天

洗車工載媽媽臨停　女住戶衝出拍照：我要檢舉！他護母出拳挨告

2車相撞衰的卻是她！女騎士背對路口「滑手機」遭波及撞翻

台版藍可兒懸案「母女電梯內憑空消失14年」　警重啟調查

白癡公主遭尾隨騷擾！警方「掌握陌生男身分」　今通知到案說明

領班摸女清潔員胸問「真的假的？」暗示上商旅　二審逆轉獲無罪

大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手

揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

腳腳呢？貓睡覺與媽「連結」　移開秒驚醒！粉色肉球狂揮

搖滾區直擊柯爾鴨下蛋過程！　出力半小時露驕傲臉：我很棒吧

固執瑪爾濟斯堅持入住簡陋紙箱　叼心愛被被睡翻媽笑：家徒四壁

羊群排排站～Q彈屁屁手感絕佳　開箱新疆傳統牛羊市集超壯觀！

屁孩虎斑弟照三餐挑釁貓哥哥！毛毛手不安分狂騷擾...慘遭巴頭

沒在讓！兒子猜拳猜輸老爸　被認真彈耳朵痛到翻臉大哭

老翁紫南宮外「穿新袈裟」化緣　被驅趕反嗆：要做這麼絕嗎？

疫情難飛！超正空姐轉職做「這行」月收破6位數　客人隨call隨到

高雄菜刀男衝彩券行搶劫！大喊：中樂透要領獎金　超慘下場曝光

重案回顧／高雄逆子217刀弒母！查完「廢死聯盟」Call媒體：我殺人

爛醉女酒駕連撞10車…肇事倒地還想逃　牽起車下秒報應來襲

國道一號中部「大年初四1天38件車禍」！創春節紀錄　紅爆塞一整天

洗車工載媽媽臨停　女住戶衝出拍照：我要檢舉！他護母出拳挨告

2車相撞衰的卻是她！女騎士背對路口「滑手機」遭波及撞翻

台版藍可兒懸案「母女電梯內憑空消失14年」　警重啟調查

白癡公主遭尾隨騷擾！警方「掌握陌生男身分」　今通知到案說明

領班摸女清潔員胸問「真的假的？」暗示上商旅　二審逆轉獲無罪

LIVE／桃園物流群聚燒、高雄再傳防疫旅館清空　陳時中最新說明

運送鉅款到銀行保險箱　路途遠警察護鈔最安心

初四蘇花北上車流湧現！最塞路段綿延7公里　回堵至初五凌晨

東芝一分為三遭股東反對　研擬改拆分兩家公司

國際羽壇女單安洗瑩強勢崛起、山口茜進逼　還有馬琳有望回歸

高雄「勞工住宅」月租3500元！申請資格曝　2月底公開抽籤

人妻自拍「舔唇私密片」手滑發限動！2000好友傻眼　兒子也在看

舅公家中作客擅揪朋友搓麻將：只打幾圈　她被當傭人使喚氣炸

中俄簽署近20份合作文件　陸外交部副部長：雙邊關係上不封頂

樂福鞋唯一真諦就是「搭襪子」　女星們這樣穿超時髦！

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

社會熱門新聞

泰安泡野溪溫泉　1女落水遭沖走失蹤

女墜左營月台　火車下秒經過逃死

車停「死巷中間」就回南部　愛療癒下場曝光

牌桌上「狂輸1260萬」求免還　1理由他告贏了

18歲男「開賓士碰撞機車」！騎士重傷慘死

即／汐止驚現柏油路冒泡泡奇景

泰安泡野溪溫泉「失蹤女遺體尋獲」

初二訂年菜！雲林超過20人上吐下瀉　餐廳業者回應了

正妹行員棄鐵飯碗　轉戰汽車業務收入曝

囂張小三被逮　庭上竟約人妻3P

除夕拋家玩4天！台南人妻回家驚見「夫輕生亡」淚崩

內衣女神雪乳V上陣　24歲營收破億

小隻馬帥騎紅牌重機　只因為喜歡這感覺

男客瞎扯「法式按摩=性交易」硬上19歲妹！

更多熱門

相關新聞

有車位停不得！他開酸Lexus「臉卻腫了」

有車位停不得！他開酸Lexus「臉卻腫了」

過年出門，最頭痛的莫過於「找停車位」這件事。就有網友在台南的海安停車場繞了許久，突然看到一輛Lexus占了兩個車格，忍不住發文酸，「這台是不是很貴呀？」其他人也跟著開批，沒想到事情卻大反轉！有眼尖網友發現，Lexus本來就可以那樣停，因為其中一個車格「已經註銷」。原PO似乎也發現自己誤會車主，趕緊關閉留言功能。

紅線內側停車不會罰？

紅線內側停車不會罰？

女友偷鑰匙開車出門！他竟收百萬賠償單

女友偷鑰匙開車出門！他竟收百萬賠償單

停機車接觸2分鐘就傳染！高雄男7足跡曝光

停機車接觸2分鐘就傳染！高雄男7足跡曝光

東港華僑市場實聯制當空氣　漁會認了：一時疏忽

東港華僑市場實聯制當空氣　漁會認了：一時疏忽

關鍵字：

停車場臨停檢舉衝突傷害罪

讀者迴響

熱門新聞

Omicron四大症狀曝　第1名變了！超越喉嚨症狀

5萬元人偶被玩壞！爺爺小年夜「正義制裁」姑姑被讚翻

初五迎財神！5星座放這金額在床底　可能變暴發戶

表妹玩壞5萬元玩偶！姑姑出招「親情綁架」喊告

蕭淑慎尪PO「手抱男嬰合照」：是時候公布了！　網狂恭喜

快訊／國1「5車追撞」　紅爆回堵中

泰安泡野溪溫泉　1女落水遭沖走失蹤

網紅流產…暗指「林志玲47歲生子找代孕」被罵爆

女墜左營月台　火車下秒經過逃死

21歲嫩妹面試慘死　頭皮扯下一屍兩命

最想住台北哪一區？

天才少女年薪655萬　網一看：好正！

關心您尿尿的地方　成彰熱門景點

2022「3星座」谷底大翻身！這星座最衰

車停「死巷中間」就回南部　愛療癒下場曝光

更多

最夯影音

更多
大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手

大白不給剪指甲媽變母老虎　牠嚇爛「淚眼汪汪」秒伸手
揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...

揉捏馬鼻子！軟Q到像未知生物　他分享各種崩壞照笑：超紓壓...

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

腳腳呢？貓睡覺與媽「連結」　移開秒驚醒！粉色肉球狂揮

腳腳呢？貓睡覺與媽「連結」　移開秒驚醒！粉色肉球狂揮

搖滾區直擊柯爾鴨下蛋過程！　出力半小時露驕傲臉：我很棒吧

搖滾區直擊柯爾鴨下蛋過程！　出力半小時露驕傲臉：我很棒吧

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面