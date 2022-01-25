高捷門口怪叔叔拉扯女童！警上午還稱「驚恐」　晚間轉風向：撤案

▲高雄市警察局三民一分局。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄捷運出現「拉扯怪客」？一名國小三年級女童跟阿嬤、姊姊行經高雄捷運後驛站2號出口時，突遭一名男子拉扯。不過，警方經過一天的調查，案情大逆轉。三民一分局表示，當時小女童疑似被陌生人盯著看，加上姊姊不在身邊，一時情緒緊張才稱遭陌生人拉手」。三民一分局強調，依規定撤銷報案，但當記者要求警方提供更多案情，警方僅回應「本案因涉及未成年女童，為保護當事人，故不宜提供，尚請見諒」。

案發地點是在高捷後驛站2號出口，為高雄市三民一分局的轄區，一名女童向阿嬤表示有陌生男子靠近她，還伸手拉住她的手，還好有人即時出手幫助，才讓這名陌生男子逃之夭夭。為此，女童姊姊打電話向110報案，員警前往將嬤孫3人帶回派出所。

▲高雄市三民一分局新聞群組發布訊息，上午還宣稱女童非常驚恐 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

25日近午，高雄市三民一分局在新聞群組中稱「女童受到驚嚇」，還強調已調閱監視器畫面、鎖定一名對象。不過，當晚8點51分左右又發訊息表示，「女童於後驛捷運站2號出口遭拉手案；經調閱周遭監視器畫面比對及查訪目擊者，均稱無此情形，再經前往報案人家中訪查，女童坦承因當時似有陌生人看她，胞姐又離開其身邊去找同行之阿嬤，一時情緒緊張，才向阿嬤表示遭陌生人拉手，致阿嬤一時不察報案，全案已依規定撤銷報案」。

記者進行查證，要求是否能夠提供監視器「證明無人靠近」？分局回應「抱歉，本案因涉及未成年女童，為保護當事人，故不宜提供，尚請見諒」。

▲高雄市三民一分局新聞群組發布訊息，上午稱女童非常驚恐 。（圖／記者吳奕靖翻攝）