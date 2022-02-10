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美「印太經濟架構」將出爐　外交部：持續深化台美供應鏈合作

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

外媒《華爾街日報》日前報導，美國將於數周內公布「印太經濟架構」相關細節，以制衡中國大陸在此區不斷增強的影響力。對此，外交部發言人歐江安今（10日）在例行記者會表示，支持美方積極強化與印太國家經貿關係，將持續深化台美在供應鏈韌性、基礎建設等多元議題合作。

美國總統拜登去年10月在東亞峰會表示，美國將與夥伴共同研議成立「印太經濟架構」(Indo-Pacific Economic Framework, IPEF)，內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、貿易代表戴琪（Katherine Tai）及國務卿布林肯（Antony Blinken）去年底訪問東亞期間，也曾與相關國家有所討論，目前經濟架構的具體細節尚待美方公布。

歐江安說明，對於美國擬透過推動「印太經濟架構」等機制，積極強化與印太國家經貿關係，外交部表達歡迎與支持；我方會持續就此架構的目標及運作模式等交換意見。外交部與各相關部會與美方保持聯繫，透過台美既有的經貿合作機制與對話管道，深化台美在供應鏈韌性、基礎建設等多元議題合作，並推動參與印太經濟整合。

另針對美國國務卿布林肯抵達澳洲，預計召開四方會談（QUAD)聚焦印太地區相關議題，歐江安表示，外交部已注意到相關發展，並將持續關注QUAD會議進展情形，我方會持續表達樂願與美國、澳洲等相關國家深化合作、促進共同利益。

歐江安強調，台美關係持續緊密友好，台灣也是美國在印太地區重要的經濟與安全夥伴，未來外交部將持續與美國、澳洲等理念相近國家密切合作，共同維護印太區域的和平、穩定及繁榮。

此外，美國聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher, R-WI）1日以「台灣不能等：為防止中國成功進犯美國必須做的事」（Taiwan Can’t Wait: What America Must Do To Prevent a Successful Chinese Invasion）為題投書《外交事務》（Foreign Affairs）的專文，呼籲美國正視中國對太平洋區域構成的軍事威脅，放棄對台灣採取「戰略模糊」。

歐江安表示，外交部由衷感謝Gallagher眾議員等美國國會友人採取投書、提出法案等方式，以具體行動表達對台灣的堅定支持。拜登政府上任以來，美國政府已多次強調對台灣的支持堅若磐石（rock-solid），並以實際行動持續力挺台灣。我國政府也將持續在現有堅實友好的基礎上，與美國密切聯繫合作，並善盡區域成員的責任，共同維護台海及區域的和平與穩定。

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