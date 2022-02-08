瓜地馬拉新外長通話吳釗燮　邀請蔡英文訪問

▲吳釗燮與瓜地馬拉新任外長步卡羅（Mario Búcaro）通話。（圖／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

瓜地馬拉為我國在中美洲邦誼歷史最悠久的國家，台瓜雙邊貿易關係密切。外交部今天發布新聞稿表示，外交部長吳釗燮今年2月8日與瓜地馬拉新任外長步卡羅（Mario Búcaro）通話，雙方就強化兩國邦誼及友好合作、台灣國際參與等議題深入交換意見。

吳釗燮祝賀步卡羅外長榮膺新職，表達將與步卡羅外長攜手合作，共同致力深化台瓜雙邊關係。步卡羅外長指出，台瓜兩國共享自由民主普世價值，是理念相近國家，肯定台瓜雙邊合作計畫成果，對台灣提供瓜國的各項協助表達謝意，並盼繼續深化各項合作，包括兩國外交部之間的交流。

對於瓜國堅定支持台灣參與國際社會，吳釗燮也代表我國政府及人民表達由衷感謝。步卡羅外長強調，願意在既有的良好基礎上持續在國際社會為台灣發聲，讓世界瞭解台灣的貢獻及其應有的地位。

此外，步卡羅外長通話時特別轉達賈邁岱（Alejandro Giammattei）總統對蔡英文總統及台灣人民的問候，並邀請蔡總統及吳部長擇機訪問瓜地馬拉。吳部長也誠摯歡迎瓜國賈總統及步外長擇期訪台，深化兩國友好邦誼。