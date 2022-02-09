歐洲使用晶片逾半在台生產　外交部謝歐盟肯定：還有廣大合作空間

▲歐盟執委會主席范德賴恩8日公布「歐洲晶片法案」計畫。（資料照／路透）

記者呂晏慈／台北報導

歐洲聯盟8日公布「歐洲晶片法案」（European Chips Act），公開表示台灣在全球半導體製造領域地位非常重要，歐洲對台灣企業開放，也歡迎合作。對此，外交部發言人歐江安9日回應表示，在後疫情時代，台灣與歐盟在半導體等全球供應鏈重組、產業復甦及強化民主韌性上，具有廣大的合作空間，將持續尋求各種深化台歐實質夥伴關係的創新作為。

歐盟執委會8日提出「歐洲晶片法案」的立法提案及報告等政策文件，其中兩處提及台灣，包括目前全球只有台灣與南韓的兩家公司有能力生產最先進的晶片，以及執委會建議未來將與美國、日本、南韓、新加坡、台灣等理念相近夥伴共同探索合作，以確保供應鏈安全。

歐江安表示，對於歐盟重視台灣在全球半導體製造領域的重要地位表達高度歡迎；這也是歐盟繼去年9月16日發布「歐盟印太合作戰略」共同報告，強調將與台灣等印太夥伴強化半導體產業等價值鏈合作後，再度在官方文件中明確納入歐洲期盼與台灣加強相關合作。

歐江安稱，歐盟執委會所提的「歐洲晶片法案」主要探討增強歐洲在半導體供應鏈的安全、競爭力與韌性，預計投入超過430億歐元的公共與民間投資，另提供110億歐元加強現有研究、開發與創新技術。法案後續將由歐洲議會及歐盟部長理事會依立法程序審議，通過後將直接在歐盟境內實施。歐盟執委會副主席Margreth Vestager及內部市場執委Thierry Breton在記者會上均公開肯定台灣在全球半導體製造領域具重要地位，歐洲使用的晶片約50%在台灣生產，歡迎台積電等全球重要企業到歐洲投資。

歐江安表示，樂見台歐盟近來在雙邊經貿及投資方面展現強勁的動能，也深信在後疫情時代，台灣與歐盟在半導體等全球供應鏈重組、產業復甦及強化民主韌性上，具有廣大的合作空間。我國政府將在台歐友好關係的堅實基礎上，持續透過既有對話及合作管道，與歐盟及其會員國加強雙邊及多邊合作，尋求各種深化台歐實質夥伴關係的創新作為。