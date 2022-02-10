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母猴啃食小猴滿地濺血　遊客拍下驚悚一幕！園方闢謠：母愛的偉大

記者鄭思楠／綜合報導

山東聊城一翟姓女市民8日晚在蘇海森林動物世界參觀遊玩時，無意間拍下該動物世界猴籠內的母猴懷抱著一隻小猴疑似在啃食，引發熱議。對此，涉事動物園工作人員闢謠稱「並非啃食」，「小猴生下為死胎，母猴緊抱不放手。」中國科學院動物研究所博士趙序茅表示，母愛的偉大其實是不分物種的。

據《華商報》報導，翟女回憶，當晚在蘇海森林動物世界遊玩，被一隻猴子凄慘的叫聲吸引，她順著聲音來到猴籠前，看到地上有血，籠中一隻猴子懷中抱著一隻小猴，低頭疑似有啃咬動作。當晚不少遊客目睹這一幕，議論紛紛，「祂是不是在吃小猴子」。當時動物世界遊客眾多，但翟女未見有飼養員或工作人員處理此事。

2月9日下午，蘇海森林動物世界一名工作人員表示，遊客拍到的影片是在2月8日，該園一隻母猴生下死胎後抱在懷裡不願放手，並非遊客所認為的「啃食」，至於發出慘叫聲的猴子，則是猴爸爸，「猴子都很乖的，很通人性，一個母親小孩死了肯定要抱著。」

▲▼母猴疑似啃食小猴。（圖／翻攝自影片）

▲母猴疑似啃食小猴。（圖／翻攝自影片）

該工作人員介紹，事發前園內知道該母猴懷孕，但無法預計其生產時間，才發生此事。當晚燈光節結束後，工作人員在餵食時發現此事，已經妥善處理，母猴目前生命徵象平穩。

針對母猴的「抱屍」行為，中國科學院動物研究所博士趙序茅曾在採訪中提到，「嬰猴死去後，母猴久久不肯把孩子給扔掉，依舊把孩子抱在懷裡邊，像活著的時候一樣照看，如果站在純生物學的角度，這種行為沒有意義，攜帶死去的嬰猴會消耗祂的能量，死亡的嬰猴有可能傳染一些疾病，對家庭對整個種族都不利，祂活的時間越長，母猴攜帶的時間越長，母愛的偉大其實是不分物種的，自然界動物界的母愛也是一樣偉大的。」

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