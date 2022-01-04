50隻獼猴下山集結村民家　「達達達」腳步聲屋頂跑過嚇壞屋主

▲北京市房山十渡景區周邊出現獼猴成群下山覓食擾民的景象。（圖／翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

北京房山知名旅遊景區十渡近50隻獼猴近期頻繁下山，成群結隊地出現在鄉村的民居周圍，甚至跑到村民家前集合，宛如黑道份子聚集一般，使當地村民不堪其擾。一名經營餐館的劉女士表示，大清早門前拴的兩條大黃狗便發了瘋似的狂吼不止，「很明顯，來的是一群不速之客，聽這動靜，肯定又是『牠們』來了。」

▲猴群跳上屋頂發出「達達達」的腳步聲，令屋主感到不舒服。（圖／翻攝環球網）

劉女士還沒來得及出門查看，便聽見房頂上傳出一陣陣「達達達」的忽快忽慢腳步聲，她從窗戶偷偷往外瞧，只見一隻猴子正坐在牆頭上，一邊抱著玉米啃，一邊還往屋內跟她大眼瞪小眼，氣得劉女士直呼，「好傢伙！膽子越來越大，還敢偷我玉米。」

正當劉女士氣沖沖地開門要驅趕猴子，只見近50隻猴子像是被召喚了一樣，在她家牆頭、房頂、門前、樹梢、山坡上聚集，密密麻麻的好像黑社會一般嚇人，急忙退回屋裡。劉女士表示，「家裡是開飯店的，儲備的食物比較多，過去也常有猴子來，沒想到這次來了這麼多。」

▲這群獼猴為當地養殖機構散養，冬天食物短缺的情況下便成群結隊下山覓食。（圖／翻攝環球網）

據了解，猴群擾民的事件不止發生在劉女士家，村民們也時常互相提醒，「這猴子可能是野生的，別瞎動。」劉女士提到，「雖然玉米也是辛辛苦苦種的，如果猴子餓了，吃點不算什麼，但可別因為著急找吃的，把房子踩壞了，要不又得花錢修了。」

對於猴群下山出沒民居的事件，北京市園林綠化局野生動植物和濕地保護處處長張志明表示，這群猴子有明確的養殖單位，只是因為管理不善而逃逸，從山上下來擾民，「按照相關規定，逃逸動物造成的損失應由管理方承擔。」

這間養殖獼猴的企業在十渡景區附近，共設有兩處養殖點，雖有柵欄圍著，但其實攔不住善於跳躍攀爬的猴群，尤其是猴群幾乎處於散養的狀態，一到冬天食物短缺，便非常容易成群結隊下山覓食，近年多次在房山的周邊幾個村子裡造成村民困擾。