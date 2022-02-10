跳傘王子墜機亡！高空拍片讚「此生最美好的時光」　3天後魂斷冰島

▲32歲跳傘運動員尼古拉（Nicola Bellavia）墜機身亡。（圖／翻攝Instagram@nicolabellavia_）

記者吳美依／綜合報導

比利時32歲跳傘運動員尼古拉（Nicola Bellavia）遠赴冰島拍攝廣告，並且搭乘小飛機捕捉高空美景，一行4人卻不幸墜機、全數身亡。意外發生3天前，他才在Instagram發文表示，自己過去一年度過此生最美好的時光，未料不久後就魂斷異鄉。

《衛報》等外媒報導，2月3日，一架塞斯納172小飛機（The Cessna 172）完全沒有發出求救信號，卻突然從雷達消失，冰島搜救隊出動超過1000名成員尋找，2天後在首都雷克雅維克（Reykjavík）東邊的全國第二大湖泊辛格瓦德拉湖（Lake Thingvallavatn）找到部分機體殘骸，並且利用聲納及遙控潛水艇尋獲遺體。

尼古拉遠赴冰島，與美國22歲滑板YouTuber喬許（Josh Neuman）一同為時尚品牌Suspicious Antwerp拍攝廣告，同行的還有27歲品牌業務經理提姆（Tim Alings）及49歲機長哈拉爾（Haraldur Diego），4人卻不幸罹難。

▲22歲滑板YouTuber喬許（Josh Neuman）也不幸罹難。（圖／翻攝Instagram@joshneuman）



▲尼古拉生前最後貼文非常勵志，令人不勝唏噓。（圖／翻攝Instagram@nicolabellavia_）



尼古拉經常在Instagram分享自己前往世界各地的照片，他在最後一篇貼文寫道，「自由的精神。今年是我此生度過最美好的一年。我在世界各地遇見許多美麗的靈魂，經歷比以往更多的冒險，花更多時間與大自然相處，感受內心的平靜。」喬許的最後貼文則表示，他近期努力找到生活平衡，還花了很多時間學習衝浪，對未來充滿期待。

冰島當局證實空難消息後，粉絲們紛紛湧入社群媒體哀悼。Suspicious Antwerp發言人布拉姆（Bram Boriau）表示，本次旅程是為了捕捉冰島的美景，未料發生憾事。

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