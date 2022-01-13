急尋F16失聯飛官！「照明彈亮整晚」直播全程錄　網關注集氣

記者陳羿妏／綜合報導

空軍一架F-16V戰機11日下午3時許於嘉義東石外海失聯，28歲上尉飛官陳奕至今下落不明，陸海空聯合搜救逾24小時後，僅發現飛機輪胎、零件殘骸、疑似一件外套，但由於夜間水下的能見度極差，空軍部分也持續投擲照明彈。對此，有網友發現，可透過交通部觀光局阿里山國家風景管理處在YouTube頻道上直播太平雲梯美景時，同時觀看到軍方投放照明彈的畫面，盼能關注直播一起集氣，早日找到飛官。

▲太平雲梯直播拍下空軍投擲照明彈。（圖／翻攝自YouTube／交通部觀光局阿里山國家風景管理處）

位於嘉義縣梅山鄉的太平雲梯，是全台最長、海拔最高的景觀吊橋，交通部觀光局阿里山國家風景管理處在該處架設攝影機，於YouTube頻道上直播白天、夜間的畫面，民眾可觀賞不同時段的景色。

對此，有網友發現，該頻道直播畫面拍下了軍方的照明彈。透過畫面可以看到，從12日晚間的8時許至今（13日）清晨5時許，畫面中的右側有著巨大的橘色光點，期間不斷上升又熄滅，照亮整個夜空，而經比對後發現就是墜海的位置「水溪靶場」。網友也表示，可透過太平雲梯的直播畫面，為搜救集氣，盼早日找到飛官陳奕。

F-16V戰機11日下午墜海後，陸海空啟動大搜救，12日陸續於現場尋獲飛機殘骸，而國防部也出面證實，確實尋獲飛機本體、輪胎等，以及部分碎片，但仍未見飛官陳奕的蹤影，目前搜救行動仍持續進行當中。