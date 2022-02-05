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飛往世界遺產「納茲卡線」　秘魯小飛機墜毀！7人全數罹難

▲▼ 秘魯輕型飛機墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 秘魯輕型飛機墜毀，7人不幸身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

秘魯4日發生一起飛機墜毀意外，這架小型飛機載有5名欲前往觀看塞丘拉沙漠（Sechura Desert）文明遺址納茲卡線（Nazca Lines）的遊客，還有正副機師2人，7人皆不幸罹難。

綜合《美聯社》、《法新社》報導，秘魯交通部發表聲明指出，這架賽斯納207型單發動機飛機5日中午自納茲卡市瑪麗亞賴歇機場（Maria Reiche Neuman）起飛，不久後墜毀，機上7人全數罹難。

擁有這架飛機的旅遊公司Aero Santos表示，當時機上載有5名遊客，3人來自荷蘭，年齡分別為18歲、19歲及30歲，另2人來自智利，為一對25歲左右男女，還有來自秘魯的正副機師共2人。

消防員蒂拉多（Juan Tirado）說明，機上7人無人倖存，納茲卡線則未受損。當地媒體公開的照片中可見，飛機殘骸四散在機場附近一塊空地上，大部分已經燒成焦黑，不斷冒出灰煙。

納茲卡線是秘魯南部一片巨大的地面圖形，描繪想像中的人物、生物及植物，約在1500至2000年前被刻在沿海沙漠上，被認為與天文儀式有關，經聯合國教科文組織（UNESCO）指定為世界文化遺產。

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