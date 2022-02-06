　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國道超速61KM遭吊牌！　飆車男求徹罰「車子半年不開會壞掉」

▲▼ 車速,速度,超速。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲歐男駕駛車輛行經國道3號高速公路，嚴重超速61公里，遭吊扣汽車車牌6個月，他不滿提起行政訴訟抗罰。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

新北歐姓男子因在國道3號嚴重違規超速61公里，遭裁罰8000元、記違規點數3點，並吊扣汽車牌照6月，他不滿提行政訴訟抗罰，請法官試想若為富貴人家，「扣法拉利車牌，還有賓利照樣可以開出來飆車等」，而他只有1輛車，半年不開，車子會壞掉，恐有侵害人民財產、違憲之虞，但法官認為他漠視他人生命、財產安全，判敗訴。　

去年9月24日，歐姓男子駕駛車輛行經國道3號高速公路南向182.4公里處，遭國道公路警察局第七公路警察大隊執勤員警逕行拍照舉發因而遭裁處罰鍰8000元、記違規點數3點，及應參加道路交通安全講習，並吊扣汽車牌照6個月。

他提行政訴訟抗罰，並提以下主張：

一、他收到通知單是10月12日，但他行車紀錄器記憶卡容量僅有128GB，而行車資料也因時間過長而遭覆蓋，因此認為他是突襲性舉罰，讓他難以提出反證舉證當時是否合於規定速限，或是該執勤警員的舉發是否違背法令。

二、歐男認汽車科技演進已過百年的時代更迭，車輛的安全極速也多到時速180公里以上，也證明車輛在高速行駛下並無安全疑慮，也不會導致公眾受到損害，而他當時行經的地點是國道高速公路，車速本來就相對較快，依舉發照片看來，他行駛在最內側的超車道，超車道的車速合理相對高於其他車道，且前後也沒其他車，他更沒有競速、蛇行、迫近、逼車、拆除消音器製造噪音，或有導致往來公眾損害行為，就算車速超過規定，也沒使人陷入危險意圖。

▼歐姓汽車駕駛在國道上嚴重超速，竟提行政訴訟抗罰。（圖／Pixabay）

▲▼儀錶板,油表,汽車,開車。（圖／Pixabay）

三、他認為車輛是家庭重要財產及代步工具，普通老百姓家庭中頂多就一輛汽車，請法官試想今若為大富人家，此處分僅為吊扣車輛牌照不痛不癢，「你扣我法拉利車牌，我還有保時捷、賓利、布加迪、賓士、瑪莎拉蒂等名車，照樣可以開出來施行飆車、蛇行等危害社會危險駕車行為，反正我車多」，而他遭吊車輛牌照6月，導致車輛半年無法行駛，也可能因長時間無法行駛而對車輛造成損害（如：電瓶損害、車輛油液變質導致引擎核心受損、馬達類包括中控馬達、汽油幫浦、啟動馬達、升降馬達、雨刷噴水馬達等，根本侵害百姓財產權，有違憲法保障人民財產意旨。　

新北市政府交通事件裁決處答辯，警員所測得的違規結果準確無誤，縱然歐男有保全當時的行車紀錄器影像，該行車紀錄器既非經過合格審驗證明的測速儀器，難做為脫免違規事實的有利證據。

法官勘驗國道警職務報告、財團法人工業技術研究院雷射測速儀檢定合格證書影本、測速採證照片等，認為處分並無違反比例原則。至於，歐男辯稱車輛科技進步而「安全極速」可能大過法定最高速限甚多，但「安全極速」是重於車輛本身於該速度下是否仍能正常操作，而歐男卻超出時速在高速公路上「飆車」，不僅違反交通安全規則及道路交通管理處罰條例的相關規定，更漠視其他用路人之生命、財產安全，因此駁回請求，維持原處分，第一審裁判費300元由歐男負擔。可上訴。

►你最愛的TIFFANY項鍊是哪一條？

ET快訊
家中摔倒送醫昏迷月餘　桃園航空城公司前董事長劉志清辭世

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國道超速61KM遭吊牌！　飆車男求徹罰「車子半年不開會壞掉」

重案回顧／薛定岳殉職2年！10年女友臉書仍掛與他穩交：過得好嗎

重案回顧／弒母理由曝！僅因不給理髮錢　高雄逆子217刀奪母命

台中偵查佐陳屍「鑑識小組沙發」　同事嘆：基層鑑識人員快累趴

打手遊沒錢儲值買裝備　好友借手機慘被盜刷萬元

麥拉倫撞到剩3輪！駕駛2年前「同車」撞山壁　案發地點只差3公里

造塚封屍案／狠心嫂虐殺小姑！房裡「水泥封屍」　點精油蓋屍臭

「快來吃我！」70公斤歐巴桑標榜性愛不限次數！男客：寧願餓死

撞擊畫面曝！萬里轎車攔腰撞翻休旅車　「凌空翻轉」1人受傷

快訊／國5北向「4車追撞」6人受傷　4人受困車內

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

乘魔毯懸空飄浮飛越海面！　「真實版阿拉丁」帥氣現身杜拜

日職人把糖塊變「琉璃雕塑」　忍90度高溫赤手塑形逼真金魚！

2/5新增40例本土、32例境外　亞旭25人「期滿採檢轉陽」

台中知名排骨酥麵瓦斯爆炸　超濃黑煙竄天「燃燒約40m²」

惡霸犬小手緊抱腿「不讓出門」　睜大眼睛還泛淚：姐姐留下來嘛

國道超速61KM遭吊牌！　飆車男求徹罰「車子半年不開會壞掉」

重案回顧／薛定岳殉職2年！10年女友臉書仍掛與他穩交：過得好嗎

重案回顧／弒母理由曝！僅因不給理髮錢　高雄逆子217刀奪母命

台中偵查佐陳屍「鑑識小組沙發」　同事嘆：基層鑑識人員快累趴

打手遊沒錢儲值買裝備　好友借手機慘被盜刷萬元

麥拉倫撞到剩3輪！駕駛2年前「同車」撞山壁　案發地點只差3公里

造塚封屍案／狠心嫂虐殺小姑！房裡「水泥封屍」　點精油蓋屍臭

「快來吃我！」70公斤歐巴桑標榜性愛不限次數！男客：寧願餓死

撞擊畫面曝！萬里轎車攔腰撞翻休旅車　「凌空翻轉」1人受傷

快訊／國5北向「4車追撞」6人受傷　4人受困車內

女生必知「正確內衣穿法」　3祕訣＋1伸展運動養出圓潤美胸

Toyz拍賣「英雄聯盟」冠軍戒：Toyz對我來說已經死了

考慮年後轉職？十二生肖各有「跳槽貴人」助你做出抉擇

自認有路怒症！車主求助「改掉按喇叭+碎唸」　過來人現身了

乞丐「大腦外露」重壓會短暫眼盲！　驚揭皮質對視覺關鍵作用

婦產科名醫病危裝葉克膜！等肺臟移植救命　女兒淚籲支持器官捐贈

過年美食不可少！品嚐「韓式傳統」手作糕點　換一整年清香

洗完澡帳篷前聚集一堆人？　門縫流出「大坨融化糯米腸」媽笑翻

2021年五大傳染病病例數降　衛福部示警：今年COVID-19暫難終結

國道超速61KM遭吊牌！　飆車男求徹罰「車子半年不開會壞掉」

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

社會熱門新聞

70公斤歐巴桑主打性愛不限次數！男客：寧願餓死

柔道國手楊宇潔「酒駕害學妹噴飛亡」下場曝

台中偵查佐陳屍「鑑識小組沙發」　同事：基層快累趴

牌桌上「狂輸1260萬」求免還　1理由他告贏了

女墜左營月台　火車下秒經過逃死

正妹行員棄鐵飯碗　轉戰汽車業務收入曝

麥拉倫男2年前也同地自撞　只差3公里

快訊／國5北向「4車追撞」6人受傷　4人受困車內

重案回顧／薛定岳殉職2年！女友臉書思念

嘉義夜市流血衝突　悍婦撂兒助陣反遭刀捅

疫情難飛！空姐轉職做「這行」月收破6位數　

小隻馬帥騎紅牌重機　只因為喜歡這感覺

3個月撈120萬...美熟女「神技」榨男客

泰安泡野溪溫泉　1女落水遭沖走失蹤

更多熱門

相關新聞

國5湧北返車潮「塞到凌晨2點」！

國5湧北返車潮「塞到凌晨2點」！

今（5日）大年初五北返車潮湧現，交通部高公局統計，截至上午9點，國道全線交通量來到20.3百萬車公里，預估今會達到130百萬車公里，尤其又以國5最壅塞，已開始湧現車潮，要到隔日凌晨2點才會逐漸紓解。

初五國道9大地雷路段曝光　國5北上恐連塞17小時

初五國道9大地雷路段曝光　國5北上恐連塞17小時

三寶「不打方向燈」　檢舉魔人讓他收5罰單

三寶「不打方向燈」　檢舉魔人讓他收5罰單

春節連假第1天國道車流正常

春節連假第1天國道車流正常

前車沒開大燈「如何友善提醒」

前車沒開大燈「如何友善提醒」

關鍵字：

超速行政訴訟罰單抗罰吊扣車牌高速公路

讀者迴響

熱門新聞

男星妻反轉「懷第3胎」不離婚了！被質疑不避孕怒回擊

刮刮樂神秘代碼　刮一半就知中獎

飯店吹風機超難用！內行人解答：都錯怪業者了

阮經天公開戀情！曝甜蜜合照：希望給我們空間

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

房貸綁架人生30年？　內行曝「獲利真相」：何必繳完

桃園航空城公司　前董事長劉志清辭世

別再錯怪味精！吃外食口渴「兇手是它」

70公斤歐巴桑主打性愛不限次數！男客：寧願餓死

傳產工程師曝薪水　好友嫌低嘲笑：丟臉

「第一份工作撐多久？」老鳥吐經驗教1招：薪資UP

柔道國手楊宇潔「酒駕害學妹噴飛亡」下場曝

阮經天女友身份曝光：普通上班族

今晚至明晨冷炸　7縣市10度低溫

單親媽五口租屋！房東一查身分崩潰：超有錢

更多

最夯影音

更多
大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場

大黃狗百米蹦跳到主人面前！　近看認錯人...裝沒事快閃離場
雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

雪橇犬叼白鵝、玩泥巴「回鄉放飛」　媽抓狂魔性嘶吼：我不打狗你回來

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

暖媽幫女兒房間裝「感應式燈頭」　靈敏反應1出聲就狂閃...一秒蹦迪

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

新手駕駛誤踩油門破牆闖民宅　一家人享年夜飯全嚇傻急關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面