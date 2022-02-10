喝醉找代駕也出事！賓士闖紅燈車門遭撞凹　車主抓狂咆哮：怎麼會

記者賴文萱／高雄報導

高雄市區10日凌晨發生一起賓士車與多元化計程車的碰撞車禍，50歲的賓士車主莊男因為喝了酒找代駕幫他開車，沒想到41歲的代駕林男疑似搶快闖紅燈，在路口撞上計程車，賓士車的右車門當場凹了一個洞，莊男當場情緒失控對代駕抓狂咆哮，「怎麼會讓我的車撞到？」

▲高雄市區今天凌晨發生一起賓士車與多元化計程車的碰撞車禍。（圖／記者賴文萱翻攝）

新興分局今日凌晨4時20分許接獲報案，中華四路與新田路路口有交通事故，立即派遣自強路派出所警網到場查處，協助交通疏導。

▲看見愛車被撞凹，車主當場抓狂。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，50歲的賓士車主莊男因為喝了酒，所以找來代駕幫他開車，沒想到41歲的代駕林男疑似搶快闖紅燈，在中華四路與新田路路口與另一輛深灰色的多元化計程車發生碰撞。

事故造成計程車上的洪姓乘客輕微擦挫傷，後經119人員檢查後無生命危險，隨後送往大同醫院包紮。經員警酒測，代駕林男與計程車駕駛45歲的謝男酒測值均為0，無酒駕情形，詳細事故原因仍待後續交通事故鑑定。

然而，莊男沒料到喝了酒請代駕卻依然出車禍，看到他的賓士車右側車門凹陷，當場情緒失控，對著代駕抓狂咆哮「怎麼會讓我的車撞到」，在警方安撫後，才逐漸穩定情緒。

新興分局呼籲，用路人深夜駕車時應加強注意路況與遵守號誌行進，行至路口時更要減速慢行遵守交通規則小心駕駛，切勿搶快以免發生事故，本分局將持續針對易肇事路口加強巡守，若有發現違規將依法取締，以強力執法遏止交通事故。