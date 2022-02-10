消費滿200才能買蛋！北投雜糧行張貼「購蛋權」　民眾火大提告

記者黃宥寧／台北報導

台灣近日爆「雞蛋荒」造成一蛋難求現象！北市北投區1位張姓民眾前往雜糧行想購買雞蛋，結果店員卻向他表示，得先買店內商品達200元，質疑店家「強買強賣」他感到荒謬，一氣之下跑到北投分局報案提告該商家違反社會秩序維護法第68條強迫買賣行為，目前警方將通知店家負責人到案說明，進一步釐清是否違法。

▲台灣鬧蛋荒！一位民眾反應北投區新市街上某雜糧行想買雞蛋，豈料店員竟向他說要先買商品達200元才能買蛋，他一氣之下怒告商店。（圖／記者黃宥寧翻攝）

張姓民眾本月9日前往新市街某雜糧行購買雞蛋，在門口卻發現店家張貼：「蛋量少為店內消費者權益，店內消費滿50元以上供10粒，消費滿200元以上供20粒，非常蛋期非常理」，他覺得這樣的「購蛋權」相當不合理，盛怒之下向北投警分局報案提告違反社會秩序維護法。

▼該店家張貼購蛋須知。（圖／記者黃宥寧翻攝）

長安派出所員警前往新市街商家了解狀況，進一步經詢問店家人員是否有發生消費糾紛，但該店家則解釋這樣購買雞蛋的方式是店家商品的促銷模式。

目前，北投警分局長安派出所已受理報案，將通知該店家負責人到案說明，進一步釐清是否構成社會秩序維護法強買強賣或店家與消費者間的契約自由。

▼警方已受理張姓民眾報案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對此，北投分局表示，店家為了促銷商品會有不同的銷售手法，但需與消費者充分的溝通，避免不必要的誤會，若商家有聯合哄抬物價行為，將依相關規定處置。