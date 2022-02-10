台中男過完年「太陽穴中彈」留遺書陳屍沙發　曾透露經濟壓力大

記者白珈陽／台中報導

台中市柯姓男子9日深夜11時許，被友人發現在西區館前路租屋處內頭部右側太陽穴中彈，警消獲報到場時已明顯死亡。警方在現場尋獲2把改造手槍、1封遺書，屋內無打鬥痕跡，初步排除他殺；據悉，近來死者經濟壓力頗大，友人昨日從台南北上，因聯絡不上柯才前往其住處，未料竟已尋短。

▲柯男昨在租屋處遭友人發現太陽穴中彈身亡。（圖／記者鄧木卿翻攝）

據了解，34歲柯姓男子是台中大甲人，孤身一人在台中市西區館前路租屋處居住，有毒品前科，近期依靠打零工維生。柯與王姓友人交情甚篤，王男昨日從台南欲前往柯男住處拜訪，但屢撥打手機不通，遂至柯男家中查看，到場時大門未關，入內後竟發現柯已然身亡。

警方到場發現，柯男坐在客廳沙發上，右側太陽穴中彈明顯死亡，遺體旁有2把改造手槍、1封遺書，以及4顆子彈，其中1顆子彈已擊發，顯示柯為一槍斃命。

據悉，柯男曾向王男透露有經濟壓力，但真正開槍原因警方仍在進一步釐清調查；另外，柯男遺書內容多為向親友告別，並提及死訊不要通知媒體。

警方勘查，死者遺體右側太陽穴傷口周遭有火藥刺青傷痕，根據槍枝、死者手部虎口沾有噴濺血跡，加上現場無明顯打鬥痕跡，初步排除他殺嫌疑，將採取虎口火藥殘跡移送鑑驗，以釐清死因，並追查改造槍支來源。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

