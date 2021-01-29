台灣國中生瘋小紅書！用簡體字是「潮流指標」　她傻：世代隔閡？

▲小紅書上的台灣學生。（圖／翻攝自Dcard）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友近來觀察到一種現象，現在的國高中生似乎都喜歡用簡體字，而且每個人幾乎都有使用中國大陸的網路購物和社交平台「小紅書」，很多流行用語也幾乎都從中國大陸那邊學來，instagram上的自介也是簡體字，讓她感到很驚訝，「這是所謂的世代隔閡嗎？現在國高中生覺得用簡體字是種潮流？」

該名女網友在Dcard上發文，聽到友人分享還在念高中的表妹，打字都用簡體字，說話也都是中國大陸的用語，覺得超級扯。在臉書上看到有人發文寫道，「現在台灣國高中生最流行的app就是小紅書，每一篇幾乎都破百人留言，使用簡體字已經變成一種潮流指標」。

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▲原PO發現很多國高中生都在用簡體字。（示意圖／CFP）

原PO在文中附上小紅書上的截圖，一名台灣國二的女學生發文，「台灣的朋友也來打個招呼」，引來許多台灣學生在底下留言附和，寫下自己所在的地區已經年級，甚至還有國小生留言，讓她十分訝異，「這是所謂的世代隔閡嗎，台灣的下一代要被統了嗎？」還用注音符號寫下「ㄨㄛˇㄞˋㄊㄞˊㄨㄢ（我愛台灣），繁體字最讚！」

貼文一出後，不少網友都深有同感，「真的好可怕，先是抖音再來小紅書，現在小孩是想當網紅想瘋了是不是」、「使用小紅書很久的用戶表示，越來越多台灣國中、（小）屁孩，然後發文一定要打、初中、Ins互追」、「聽過小高一啦，但小國二是什麼」、「不只國小生啊，很多大學生也是啊，在那邊蹦迪，去夜店就說去夜店啊」。

▲使用小紅書的台灣人紛紛在底下留言。（圖／翻攝自Dcard）

但也有網友認為，小紅書很好用，「但是我覺得小紅書很好滑欸，我覺得上面的內容因人而異欸，我的小紅書上面都是手帳手寫，或一些讀書心得、電影推薦之類的，不過我不會用簡體字就是了」、「但小紅書真的好用好滑啊，女生想要的各種都有，每天也會推薦很多好文」。

其中不少網友也提到，比較過後發現繁體字真的很漂亮，但也有人認為「使用中國用語沒什麼」，「畢竟常看劇、綜藝久了都會學到一些外國用語，說一下也挺正常的，像現在也蠻多人跟韓國人一樣用忙內之類的韓國用語一樣」。