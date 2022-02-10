讓你沒藉口偷懶！4款語言學習APP天天在家偷練功

記者林璟倩／綜合報導

受疫情影響，線上課程如雨後春筍大量湧現，深藏在心中想學好語言的念頭再也沒有藉口偷懶，然而在還沒準備好真人互動之前，想先用簡單的方式偷練功增強實力？試試看以下4款超人氣語言學習APP！

1.Duolingo多鄰國

堪稱人氣語言學習APP始祖的多鄰國，下載數及推薦人數都是名列前茅，在全球已累積5億用戶！目前提供了40種語言共106種的語言課程，從最基礎開始一步步累積，還有積分排行榜，像玩遊戲一樣吸引人天天使用。

2.Drops

主要教授實用的英語會話的Drops，同時提供英式英語及美式英語兩種學習分類，並提供英文小遊戲，系統還有很有趣的「每天5分鐘」設定，時間到要等廣告，或付費升級，據說是為了要「集中專注力」提升學習效能，非常適合平時喊著沒時間學習的人，只需要零碎的時間就能練習。

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3.VoiceTube

想要無痛學習語言使用VoiceTube就對了！超過400萬人愛用的線上英語學習平台！上萬部YouTube影片教材可幫助練習聽力，許多多益考者會使用這款app作為日常生活中的無壓練習。

4.Hello English

這款相當流行的英語學習app可以支援離線模式，無法隨時連網路的工作者或學生都能輕鬆使用，利用新聞、音樂、影片或電子書作為教材，成為語言學習大補帖。