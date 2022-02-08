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社會 社會焦點 保障人權

公園飲酒吵起來　火爆男推倒攤販「跨坐」痛毆！打死人下場曝

▲▼打架，傷害罪，傷害致死，拳頭，手。（圖／Pixabay）

▲53歲陳姓男子在士林區社正公園喝酒，酒後與不認識的謝男發生口角後竟瘋狂毆打對方，謝男經搶救不治身亡。（示意圖／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

53歲陳姓男子在士林區社正公園內飲酒，酒後與不相識的79歲謝姓攤販爆口角，陳男將對方推倒後並跨坐在謝翁胸腹間徒手瘋狂毆打，李姓路人經過嚇壞不斷制止並叫救護車，但陳男卻不斷嘶吼「我要打死他，打死他剛好」。奄奄一息的老翁被送往醫院，經搶救仍不治身亡。士林地檢署偵結，依傷害致死將陳姓男子起訴。

去年9月10日晚間10時25分許，右手只剩大拇指的陳男，酒後因不滿在附近擺攤的79歲謝姓老翁出言制止，雙方當場爆口角，陳男一時不爽將謝翁推倒在地，再以跨坐方式，不斷毆打他的頭部、胸、腹部，導致被壓在地的謝翁無法自由活動、呼吸。此時，李姓路人經過，看見老翁仰躺在地沒有動靜，上前制止陳男，但陳男因盛怒仍坐在謝身上，甚至對路人怒吼「我要打死他，打死他剛好而已」、「打電話報警」。

警方獲報抵達現場，陳男仍情緒激動持續坐在謝姓身上，直到員警合力將他拉起，他才肯站起來。老翁被送往醫院急救，仍在隔日1時16分宣告死亡，經解剖發現老翁因遭人坐在胸腹間毆打，受外力壓迫，導致呼吸道及肺臟通氣受阻造成窒息引起呼吸衰竭死亡。

警詢、偵查時，動手的陳男坦承跨坐在死者胸腹間，直到路人制止他仍未起身，同時也辯稱「沒有毆打，不知道他會因此死亡」。謝翁妻女也心碎指控，就是陳男動手才導致丈夫、父親死亡。

士林地檢署勘驗診斷證明、陳男酒精濃度表、解剖報告等，發現雙方都有飲酒，謝翁雖無明顯可見外傷，顯見陳男毆打力道尚非巨大，鑑定結果雖顯示謝姓老翁是因外力壓迫導致呼吸道及肺臟通氣受阻引起呼吸衰竭死亡，但難認陳男是基於殺人犯意動手，參酌2人關係、衝突起因，依傷害致死罪將陳姓男子提起公訴。

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