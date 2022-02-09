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未婚夫性侵胞妹！姊仍完婚生子「翻供護獸夫」　妹崩潰罹憂鬱症

▲桃園市王姓男子佯稱幫同事女友找工作，卻趁機兩度硬上性侵得逞，事後王男逼迫私下和解，遭地院重判。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲阿猛趁著未來小姨子熟睡，下床躺到其身側指侵得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者莊智勝／新北報導

新北市一名準新娘小晴109年3月與未婚夫阿猛一起參加生日派對，翌日凌晨2人借宿在小晴胞妹、小美住處，3人同房而睡，豈料凌晨時分阿猛竟趁未來小姨子熟睡時指侵下體，小晴聞聲驚醒後左右為難，「一個是我妹妹、一個是我要結婚的人」，不知該怎樣才好；但事後小晴還是與阿猛結婚生子，甚至還翻供護夫，小美因此崩潰、罹患憂鬱症。法官一審判阿猛有期徒刑3年5月，後因阿猛道歉並賠償20萬元，二審獲減刑，判處2年徒刑、緩刑5年。

判決書指出，事發當天小晴與阿猛參加朋友生日派對，翌日凌晨借宿妹妹小美三重租屋處，3人同房而睡，小晴與阿猛睡在床上，妹妹小美則打地鋪；該日凌晨4時許，阿猛見到未來的小姨子熟睡，竟色心大發下床躺到小美身側，並將其外褲、內褲褪去，以手指插入私密處性侵得逞。小美熟睡間因疼痛而驚醒，立刻大喊「不要」，並伸手推開阿猛，但阿猛仍變本加厲，持續指侵得逞。

小晴聽聞騷動後醒來立刻開燈，見到未婚夫與妹妹都躺在地上，立刻就意會到發生什麼事，當下立即將阿猛的手拉開，並趁妹妹起身去廁所時痛罵未婚夫，「你真的是畜生，我沒辦法跟你當家人！」後詢問小美是否要報警。

天亮後小美前往馬偕醫院驗傷，果真在私處採到阿猛DNA，隨後前往警局報案。小晴得知後傳訊給妹妹，「我覺得對你真的很抱歉！」小美則回「如果有他(阿猛)承認的訊息就幫我截圖，口頭談話無法構成證據，到時候他可以說喝醉了不知道是我」等語；而小晴則猶稱，「有沒有其他處理方式？我真的不知道怎樣才好」、「一個是我妹妹、一個是我本來要結婚的人。」

事後檢方介入調查時，小晴還一度翻供，稱聽到妹妹「舒服的呻吟聲」而醒來，暗指2人合意；妹妹獲悉後情緒崩潰，傳訊向好友訴苦，「我的人生，這些亂七八糟的」、「我都不要了，我不要我的家人」、「我覺得我好噁心」、「我快瘋了，真的沒辦法上班」、「我想現在就讓他去坐牢！」後小美前往醫院求診，經醫師診斷罹患憂鬱症。

一審法官審酌，倘若雙方真是合意，當時小晴發現2人行為後應會憤恨不已，但卻並未責罵胞妹，反而表示歉意，此舉顯違常理。法官勘驗小晴對話訊息後，認定阿猛強制性交罪成立，依法判處有期徒刑3年5月。

後小晴仍與阿猛結婚、生子，阿猛也寫下道歉自白書、並賠償20萬予小美，小美最後也勉強向法官表示願意讓姊夫減刑。二審法官考量後，依法判阿猛有期徒刑2年、緩刑5年。全案可上訴。

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