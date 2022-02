99歲老婦遭養老院看護性侵！　家人遠端監視器目睹全程

▲英國99歲老婦遭養老院看護性侵。(圖/取自免費圖庫pixabay)



記者張方瑀/綜合報導

英國一名住在養老院的99歲老婦,近日突然出現行為異常,不但不讓家人觸碰,還懇求他們不要離開。老婦的家人覺得奇怪,所以就在她的房間安裝了監視器,沒想到竟親眼目睹養老院的一名看護,直接在房間內性侵老婦。

根據《鏡報》報導,蘭開夏郡(Lancashire)一名99歲婦人患有阿茲海默症,因此被家人送到養老院居住,而家人每個星期也都會定期來探視。不過老婦近日卻出現行為異常,不但不讓自己的家人觸碰她,甚至在家人結束探視時,懇求他們不要離開,嘴裡還不斷說著,自己會受到懲罰。

家人感到不對勁,因此在老婦的房間內加裝遠端監視器,沒想到卻親眼目睹,養老院裡的48歲看護凱里(Phillip Carey)直接走進老婦的房間內性侵她。老婦的家人立刻帶著所有證據對凱里提告,並在聲明中表示,「我們感到相當震驚和恐懼,從來沒有想過自己的家人會在養老院被虐待和性侵,我們年邁的家人竟然在我們信任的照顧者手中經歷可怕的折磨。」

由於證據充足,凱里被判處10年有期徒刑,而老婦的家人也呼籲,必須要隨時注意家中長者的行為變化,關心她們給予的潛在警告,「如果你認為他們可能發生了什麼事,那就立刻採取行動。」

