99歲老婦遭養老院看護性侵！　家人遠端監視器目睹全程

▲英國99歲老婦遭養老院看護性侵。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

英國一名住在養老院的99歲老婦，近日突然出現行為異常，不但不讓家人觸碰，還懇求他們不要離開。老婦的家人覺得奇怪，所以就在她的房間安裝了監視器，沒想到竟親眼目睹養老院的一名看護，直接在房間內性侵老婦。

根據《鏡報》報導，蘭開夏郡（Lancashire）一名99歲婦人患有阿茲海默症，因此被家人送到養老院居住，而家人每個星期也都會定期來探視。不過老婦近日卻出現行為異常，不但不讓自己的家人觸碰她，甚至在家人結束探視時，懇求他們不要離開，嘴裡還不斷說著，自己會受到懲罰。

家人感到不對勁，因此在老婦的房間內加裝遠端監視器，沒想到卻親眼目睹，養老院裡的48歲看護凱里（Phillip Carey）直接走進老婦的房間內性侵她。老婦的家人立刻帶著所有證據對凱里提告，並在聲明中表示，「我們感到相當震驚和恐懼，從來沒有想過自己的家人會在養老院被虐待和性侵，我們年邁的家人竟然在我們信任的照顧者手中經歷可怕的折磨。」

由於證據充足，凱里被判處10年有期徒刑，而老婦的家人也呼籲，必須要隨時注意家中長者的行為變化，關心她們給予的潛在警告，「如果你認為他們可能發生了什麼事，那就立刻採取行動。」

Vile carer raped woman, 99, as her horrified family watched on hidden camera https://t.co/0i8FerzwkA pic.twitter.com/1VFcE8SFSP — The Mirror (@DailyMirror) February 7, 2022

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