普丁戲稱烏克蘭「我的美女」疑把性侵當玩笑　烏國總統正面開嗆

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)7日與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)會談,然而,普丁卻在會後記者會上將烏克蘭比喻成「我的美女」,被解讀為可能帶有「性暗示、性侵」的潛台詞。對此,烏國總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)正面回擊表示,普丁說這話就有點「太超過」。

根據CNN、《每日郵報》報導,澤倫斯基先日前表示,他「不喜歡」2015年烏俄停火的《明斯克協議》中的任何一點。對此,普丁在與馬克宏會談後的記者會上反擊,「不論是喜歡或不喜歡,我的美女,妳都得忍受它,烏克蘭政府必須履行協議,此外別無他法。」

報導指出,普丁用傲慢的、帶有性別色彩的詞彙代稱烏克蘭,除了引起媒體懷疑,他在開一個「粗俗的玩笑」,網路社群上也出現激烈爭論,有許多網友指責普丁的言論涉及將「性侵」合理化。CNN指出,普丁選擇的動詞терпеть,在英文中代表接受(take it)或忍受(endure),這顯示出他對女性角色潛在的醜陋觀點。

The moment Putin apparently made a Russian rape joke about Ukraine



“You may like it or may not, but you've got to put up with it, my beauty”pic.twitter.com/DCZIa1Zblv