普丁戲稱烏克蘭「我的美女」疑把性侵當玩笑　烏國總統正面開嗆

▲普丁與馬克宏7日進行長達5個半小時的會談，討論俄烏情勢。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）7日與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會談，然而，普丁卻在會後記者會上將烏克蘭比喻成「我的美女」，被解讀為可能帶有「性暗示、性侵」的潛台詞。對此，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）正面回擊表示，普丁說這話就有點「太超過」。

根據CNN、《每日郵報》報導，澤倫斯基先日前表示，他「不喜歡」2015年烏俄停火的《明斯克協議》中的任何一點。對此，普丁在與馬克宏會談後的記者會上反擊，「不論是喜歡或不喜歡，我的美女，妳都得忍受它，烏克蘭政府必須履行協議，此外別無他法。」

報導指出，普丁用傲慢的、帶有性別色彩的詞彙代稱烏克蘭，除了引起媒體懷疑，他在開一個「粗俗的玩笑」，網路社群上也出現激烈爭論，有許多網友指責普丁的言論涉及將「性侵」合理化。CNN指出，普丁選擇的動詞терпеть，在英文中代表接受（take it）或忍受（endure），這顯示出他對女性角色潛在的醜陋觀點。

The moment Putin apparently made a Russian rape joke about Ukraine



“You may like it or may not, but you've got to put up with it, my beauty”pic.twitter.com/DCZIa1Zblv — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 8, 2022

對此，烏國總統澤倫斯基回應，「當然，有些事我們不能和俄羅斯領導人爭論，烏克蘭確實是個大美人，但他講說是『我的』，那就有點太超過了。」他也補充，烏克蘭在（和俄國交涉時）非常有耐心，這是一種智慧，這點不僅是對烏克蘭，甚至對整個歐洲都很重要。

▲CNN報導認為，普丁的言詞中透露出霸道態度，也提醒人們，在他的政治與公開言談中，存在著一種頑固不化的女性貶抑。（圖／路透）

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）被問到普丁這段「我的美女」是否帶有性暗示時，他給出一個模糊的答案說，「總統的意思是，如果一個國家承諾履行某些義務，國家元首也簽了字，那這些承諾就必須兌現。」

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