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2寶媽零下5度跳冰河祈福　孩子面前遭急流捲走影片曝

記者張靖榕、張寧倢／綜合外電報導

東正教傳統將耶穌受洗日定為主顯節（Orthodox Epiphany），每年1月19日教徒都會浸泡河水作為新年洗禮儀式。然而，俄羅斯一名女子就在零下5度的寒夜中，穿著泳裝跳入結冰河挖出的冰洞中，沒想到卻遭水流向下捲入，瞬間滅頂，當局估計她已死亡。目睹的孩子們都嚇得尖叫，不斷放聲哭喊著「媽媽！」

▲▼俄羅斯女子身穿泳裝跳入結冰河中，結果瞬間滅頂淹死。（圖／翻攝自YouTube／The Bird）

▲▼俄羅斯女子身穿泳裝跳入結冰河中，結果瞬間被捲走。（圖／翻攝自YouTube／The Bird）

▲▼俄羅斯女子身穿泳裝跳入結冰河中，結果瞬間滅頂淹死。（圖／翻攝自YouTube／The Bird）

根據《每日郵報》報導，死者是來自俄羅斯聖彼得堡的40歲女律師，她19日當晚與丈夫和2名孩子一起到家附近的奧列傑日河（Oredezh River）跳水，當地人為了慶祝主顯節，早已在厚厚的河面冰層鑿開方型的大洞。影片顯示，女子在零下5度的低溫中，身穿黑色連身泳裝，在胸口比劃十字後就捏著鼻子跳入河面的冰洞裡，結果瞬間滅頂，再也沒有浮出水面。

▲▼俄羅斯女子身穿泳裝跳入結冰河中，結果瞬間滅頂淹死。（圖／翻攝自YouTube／The Bird）

▲儘管丈夫立刻下水救人，但女子早已不見蹤影。（圖／翻攝自YouTube／The Bird）

報導指出，女子原本想浸水洗禮而求得祝福，怎知一入水就遭遇流速達每秒3公尺的強大水流捲入冰層之下，儘管50歲的丈夫立刻跳入水中，卻完全找不到人，2個孩子目睹眼前慘劇，害怕得尖叫痛哭，一旁民眾再怎麼安慰他們，孩子仍不斷哭喊著「媽媽！媽媽！」。當局隨即派遣潛水員救援，最終也同樣未尋獲遺體。

緊急救援部門負責人譴責，民眾不應在水流湍急處鑿開冰洞，並自行跳水，案發附近的另外一個入水點備有一輛救護車與方便進出河水的木製台階，但女子卻是跳進了一個缺乏照明、毫無救援準備的冰洞裡，「奧列傑日河是列寧格勒地區最危險的河流之一，即使是夏天也有人會在這裡溺水，她完全被水流沖走了。」

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