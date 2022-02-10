威力彩飆11.5億！專家曝「6種手相」偏財運超旺：注定賺大錢

▲今晚威力彩頭獎上看11.5億。（示意圖／記者吳康瑋攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

威力彩今（10）日晚間頭獎上看11.5億，不少民眾都躍躍欲試，希望能中頭獎就此財富自由，雖說天下沒有白吃的午餐，我們一生中有多少財富，還是要靠努力獲得，但是就有人天生有偏財運，才能在這麼多人裡被財神爺看上。塔羅牌專家艾菲爾老師即在臉書表示，其實一個人有無偏財運，可以從手相看出，如果有這6種手相其中一種，代表擁有超旺的偏財運，「這輩子注定賺大錢」，走在路上能撿到錢、買彩券都能中大獎，快來看看自己的手有沒有符合吧！

1、斷掌

女人手有斷掌，代表著財庫豐厚、大權在握，擁有自己賺大錢的能力，擅長思考與實踐，不必靠別人，也能闖出一片天。斷掌的女人雖然容易晚婚，但不會為情所困，注定能找到一個適合自己的對象。

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▲斷掌。（圖／翻攝自Facebook／塔羅牌老師艾菲爾）

2、智慧線末端分岔上升

智慧線尾端有分岔並且向上延伸，代表你對錢很敏銳，有自己的一套理財規劃妙方，也有機會成為一名厲害的投資客，對鑽研股票、投資方面很有自己的看法，經常壓對寶。

▲智慧線末端分岔上升。（圖／翻攝自Facebook／塔羅牌老師艾菲爾）

3、手掌中出現直覺線

手掌中出現直覺線，顧名思義你的直覺跟第六感非常強，也容易夢到預知夢，常常一語成讖，連自己都覺得不可思議。你還常常能在牌桌上贏錢、買彩票也大獎小獎不斷，特別容易撿到錢喔。

▲直覺線。（圖／翻攝自Facebook／塔羅牌老師艾菲爾）

4、財富紋

在大拇指的第二節，有一些橫向或縱向的紋路，稱為「財富紋」。不分橫縱，紋路越多表示財富累積得越多，無論是正財或偏財都能有不錯的表現。如果「財富紋」呈現方格或菱格狀更佳，表示命中有致富潛力。

5、獲利紋、私利紋

如果在食指第一節上有兩條或三條以上橫向紋路，代表具有絕佳的投資理財能力，能從偏財中獲得財富，就連打麻將都能常常贏錢。在食指第三節上有較深的格子紋路，代表你的財運旺盛，能輕鬆獲得財富，記得有空去買張彩券喔！

▲代表偏財運旺的各種紋路。（圖／翻攝自Facebook／塔羅牌老師艾菲爾）

6、錢財紋

在靠近無名指和小指的下方，如果有細細的斜線就是所謂的『錢財紋』。只有一條偏財運不旺，財運紋越多丶越清晰，代表偏財運越旺，生活中有錢花用，能財源不斷，是屬於從不缺錢花的手相。