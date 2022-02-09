是否參選桃園市長？　羅智強「走完400公里謝票行程給答案」

▲牛煦庭、毛嘉慶二位好友，出動戰車相迎。（圖／翻攝自羅志強臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

台北市議員羅智強以全台徒步400公里、為四大公投謝票行程第二天，9日走到桃園，於市府前廣場呼籲市長鄭文燦要聽見民意。羅智強說，台灣只有執政和在野黨，而非藍綠之分，民意才是關鍵。對於年底的九合一大選，傳他將參選桃園或高雄市長，羅志強說「等走完400公里謝票行程，他會告訴大家答案」。

▲桃園黃國園黨部主委蔡忠誠，默默陪走一段。（圖／翻攝自蔡忠誠臉書）

羅智強全台徒步謝票第二天，從新北市走到和桃園交界的龜山時，忽然下起雨並看見「羅智強的桃園戰車」在前方出現，讓他相當驚訝又感動，感動無黨籍的現任桃園市議員牛煦庭、市議員參選人毛嘉慶二位好友，出動戰車力助他無比戰力。另外，桃園區市議員參選人張碩芳更是從新北樹林區開始，到進入新北和桃園交界的龜山區，在嚴寒濕冷的天氣中，一路默默陪走。因此，羅智強走抵市府後，也順道前往市府旁的張碩芳服務處，力挺其參選2022桃園市議員。

▲羅智強到張碩芳服務處，力挺其參選2022桃園區市議員。（圖／翻攝自張碩芳臉書）

羅智強徒步謝票於進入桃園時，許多市民朋友熱情揮手加油，並不斷叮嚀「記得保暖和防疫，小心了！」、「敬重你們，佩服你們，謝謝你們，加油」、「強哥，辛苦了！」羅智強徒步到桃園市政府前，還有有熱情支持者高聲直呼「選桃園市長」、「前進桃園市政府」。

▲▼羅智強全台徒步為四大公投謝票到桃園。（圖／翻攝自羅志強臉書）

隨即一行人在桃園黃國園黨部主委蔡忠誠帶領下，由市府往中壢方向徒步南下， 10日上午7點將在內壢火車站莊敬廣場，進行唱國歌、國旗歌後，繼續徒步南下。