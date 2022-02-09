　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

是否參選桃園市長？　羅智強「走完400公里謝票行程給答案」

▲羅智強全台徒步為四大公投謝票走到桃園。（圖／翻攝自羅志強臉書）

▲牛煦庭、毛嘉慶二位好友，出動戰車相迎。（圖／翻攝自羅志強臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

台北市議員羅智強以全台徒步400公里、為四大公投謝票行程第二天，9日走到桃園，於市府前廣場呼籲市長鄭文燦要聽見民意。羅智強說，台灣只有執政和在野黨，而非藍綠之分，民意才是關鍵。對於年底的九合一大選，傳他將參選桃園或高雄市長，羅志強說「等走完400公里謝票行程，他會告訴大家答案」。

▲羅智強全台徒步為四大公投謝票走到桃園。（圖／翻攝自羅志強臉書）

▲桃園黃國園黨部主委蔡忠誠，默默陪走一段。（圖／翻攝自蔡忠誠臉書）

羅智強全台徒步謝票第二天，從新北市走到和桃園交界的龜山時，忽然下起雨並看見「羅智強的桃園戰車」在前方出現，讓他相當驚訝又感動，感動無黨籍的現任桃園市議員牛煦庭、市議員參選人毛嘉慶二位好友，出動戰車力助他無比戰力。另外，桃園區市議員參選人張碩芳更是從新北樹林區開始，到進入新北和桃園交界的龜山區，在嚴寒濕冷的天氣中，一路默默陪走。因此，羅智強走抵市府後，也順道前往市府旁的張碩芳服務處，力挺其參選2022桃園市議員。

▲羅智強全台徒步為四大公投謝票走到桃園。（圖／翻攝自羅志強臉書）

▲羅智強到張碩芳服務處，力挺其參選2022桃園區市議員。（圖／翻攝自張碩芳臉書）

羅智強徒步謝票於進入桃園時，許多市民朋友熱情揮手加油，並不斷叮嚀「記得保暖和防疫，小心了！」、「敬重你們，佩服你們，謝謝你們，加油」、「強哥，辛苦了！」羅智強徒步到桃園市政府前，還有有熱情支持者高聲直呼「選桃園市長」、「前進桃園市政府」。

▲羅智強全台徒步為四大公投謝票走到桃園。（圖／翻攝自羅志強臉書）

▲▼羅智強全台徒步為四大公投謝票到桃園。（圖／翻攝自羅志強臉書）

▲羅智強全台徒步為四大公投謝票走到桃園。（圖／翻攝自羅志強臉書）

隨即一行人在桃園黃國園黨部主委蔡忠誠帶領下，由市府往中壢方向徒步南下， 10日上午7點將在內壢火車站莊敬廣場，進行唱國歌、國旗歌後，繼續徒步南下。

►最強「暖足神器」再也不怕氣溫溜滑梯

ET快訊
剩台灣能壓下疫情！　醫預言「2手段」不做：2週內會爆掉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／台中工廠「深夜大火」！烈焰濃煙狂沖天　3人受困警消急搶救

是否參選桃園市長？　羅智強「走完400公里謝票行程給答案」

用路人請注意！台61線南下桃科至永安路段　2／11-12日施工交管

桃園航空城動工　84個倉儲即日起受理申請物品暫置

校園齊防疫平安上學去　迎接開學日台南公布10項開學防疫措施

開學前拚防疫　彰化縣1200名教職員今施打第三劑

日本台灣交流協會高雄事務所加藤英次所長離任前訪台南　黃偉哲：台日情誼綿長

台南贈《1930．烏山頭》予日本金澤市　黃偉哲：文化外交突破疫情重圍

桃園燈會小提燈發送取消　賞燈請先確認人潮警示燈號

台南市加開莫德納疫苗第3劑醫院門診　黃偉哲籲請市民多加利用

《華燈初上》第 3 部 正式預告

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

學生過馬路險被粗心駕駛撞　英勇女警及時推開捨身救下

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

瘦子「腹肌只存在一天」過年大發福　沒給女友紅包...霸氣喊「扶養是日常」

竹北遠百拆掉「停車場大魔王」 小老婆殺手一夜掰！網拍手叫好

IVE出道1個月…SHINee Key完美複製舞蹈！　太妍、Uie被嚇傻：怎麼知道？

點燃金雞下蛋煙火夠廢超傻眼　噴射後屁股冒蛋秒爆炸網笑瘋

快訊／台中工廠「深夜大火」！烈焰濃煙狂沖天　3人受困警消急搶救

是否參選桃園市長？　羅智強「走完400公里謝票行程給答案」

用路人請注意！台61線南下桃科至永安路段　2／11-12日施工交管

桃園航空城動工　84個倉儲即日起受理申請物品暫置

校園齊防疫平安上學去　迎接開學日台南公布10項開學防疫措施

開學前拚防疫　彰化縣1200名教職員今施打第三劑

日本台灣交流協會高雄事務所加藤英次所長離任前訪台南　黃偉哲：台日情誼綿長

台南贈《1930．烏山頭》予日本金澤市　黃偉哲：文化外交突破疫情重圍

桃園燈會小提燈發送取消　賞燈請先確認人潮警示燈號

台南市加開莫德納疫苗第3劑醫院門診　黃偉哲籲請市民多加利用

吳東融注重細節　隊長林旺衛放心交棒

影／年後轉職潮來臨！帶槍投靠新東家 當心侵犯營業秘密｜行動法庭 精華｜王偉霖 林志潔 劉怡君

車停路邊打手遊「聽到水聲」！他抬頭驚見「醉漢對副駕」撒尿

女三寶公審警察「臨檢放三角錐」！網看30秒摔車片求：駕照請繳回

英國外相赴莫斯科　警告俄國「不選擇和平」恐面臨制裁

必搶情人節限定美妝！YSL超美紅絲絨氣墊還送花束、美體小舖7款禮盒64折起

輝瑞向日申請批准COVID-19口服藥　最快10日獲准

36歲蒼井優結婚3年懷孕了！大9歲諧星山里亮太今年夏天當爸

俄烏局勢緊張　英國首相強生10日「親訪波蘭」視察駐軍

快訊／台中工廠「深夜大火」！烈焰濃煙狂沖天　3人受困警消急搶救

玄鳳鸚鵡叫聲激似皮卡丘！　頭頂「藏開關」按下有驚喜

地方熱門新聞

即／台中工廠深夜大火！警消急灌救

參選桃園市長？　羅智強等走完謝票行程

台61線南下38k至47k路段　2/11-12施工交管

鹹豬手+露鳥俠！苗警公布警示地點

桃園航空城動工　即日起受理申請物品暫置

奧萬大各式櫻花將盛放至3月

桃園燈會靜態燈展　小提燈發送取消

女童握1元硬幣街頭狂奔　警助母追回

機車多一個背包　網友火速報警免除糾紛

桃園發數位紅包888元市民登錄抽

校園齊防疫平安上學去

2022新北燈會　閃漾大都會公園

石門水庫蓄水率100%　桃園1期稻作如期供灌

台南比照萊豬禁輻食進校園

更多熱門

相關新聞

羅智強因她破繭而出　邱毅曝最佳選擇

羅智強因她破繭而出　邱毅曝最佳選擇

國民黨台北市議員羅智強大年初四宣布，不競選議員連任，對於被點名參選高雄和桃園市長，他雖說不知道下一步，卻強調已累積服務地方、參與市政的經驗，是時候尋找新的人生戰場。對此，前立委邱毅認為選高雄市長是羅智強的最佳選擇，同時他也指出，讓羅智強破繭而出的是名嘴周玉蔻。

羅智強宣布不競選議員連任

羅智強宣布不競選議員連任

龐建國墜樓前怨不公不義　羅智強同感曝這句

龐建國墜樓前怨不公不義　羅智強同感曝這句

承擔中二砲火　羅智強：國家機器追擊盧秀燕的態勢已經擺出

承擔中二砲火　羅智強：國家機器追擊盧秀燕的態勢已經擺出

韓國瑜設宴慰勞　羅智強：暖心　

韓國瑜設宴慰勞　羅智強：暖心　

關鍵字：

2022桃園市長選戰羅智強徒步謝票張碩芳

讀者迴響

熱門新聞

高雄確診情侶超會排行程！網見足跡跪了

3歲童掉進油鍋全身炸爛！媽淚：只剩五官完好

焦凡凡大學超辣「自己都被電到」！　舊照看呆網

醫曝「2手段」不做：2週內會爆

《華燈3》驚見男男床戰！謝欣穎躲桌下目睹淚崩

領完年終就離職「忠誠度低」　網1關鍵回嗆

常與老婆放閃「5同事全偷吃」！工程師刷三觀

狂剷肥肚肉！「睡前3動作」瘦小腹只要10分鐘

告別遭劈腿情傷　荳荳熱戀小7歲黃宏軒

明金成驟逝　檢警相驗死因出爐

趙駿亞曝明金成遺孀現況「她生完很虛弱」

湯頭最好喝的泡麵？網讚1黑馬：目前心頭好

羅志祥「突公開私訊截圖」隔空開罵他：騙子！

《華燈3》預告3大看點！郭雪芙慘遭下藥凌虐

搬新家怕婆婆住進來！老公巴頭...結局神轉

更多

最夯影音

更多
《華燈初上》第 3 部 正式預告

《華燈初上》第 3 部 正式預告
明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

學生過馬路險被粗心駕駛撞　英勇女警及時推開捨身救下

學生過馬路險被粗心駕駛撞　英勇女警及時推開捨身救下

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面