中科院爆重大軍購弊案！　天弓飛彈零件竟混雜「淘寶貨」

▲身兼國防部長的中科院董事長邱國正治軍嚴謹，對於中科院協力廠商涉弊，堅持提告並追查有無共犯。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

共機近年頻頻擾台，嚴重威脅兩岸和平，立法院去年底通過2400億元的《海空戰力提升計畫採購特別條例》，大手筆採購各式飛彈等八項國造軍備，其中1800億元將由中科院發包給國內民間廠商，落實國防自主，國防部也在北中南等地興建12個飛彈陣地，藉此建構防衛體系，確保台海安全無虞。

▲中科院武器採購預算破千億元淪為大餅，不肖廠商覬覦龐大利益，以劣質中國製膺品冒充美國原廠零組件，嚴重影響國安。

中科院小檔案

成立時間：1969年

董事長：邱國正（國防部長兼任）

院長：張忠誠（退役少將）

員工數：1萬1,000多人

前身：國防部軍備局中山科學研究院

研發單位：航空、飛彈火箭、資訊通信、化學、材料暨光電、電子等研究所及軍民通用與資安等中心

未料，就在相關國防採購計畫緊鑼密鼓進行之際，本刊掌握，近來部署在台灣沿海，由中科院研發、專門追監中共軍機的地對空天弓飛彈與飛彈陣地等武器系統等重要零組件，包括螺絲、爆炸用的過氯酸銨原料、通電用的矽控整流器、軍規電線、二極體及線性積體電路等重大標案竟都出包，相關飛彈一旦使用這些瑕疵零件，恐無法導電射出或引爆，勢必嚴重影響國安。

▲共機近來頻頻擾台，國防部除派軍機升空攔截，並在全台各地部署飛彈追監，守護台海安全。



本刊調查，目前已知至少有3家長期承攬中科院標案的廠商，涉以中國製廉價膺品混充美國原廠正品，或從中國進口瑕疵品再重新包裝，打印軍規料號調包，部分零組件甚至在中國淘寶網站就能買到，價差高達上百倍，桃園地檢署日前指揮調查局桃園市調處追查，依詐欺、偽造文書及違反《政府採購法》等罪搜索並將相關負責人收押禁見，至於是否有漏網之魚，專案小組正深入追查。

知情人士向本刊說，中科院日前招標的螺絲與過氯酸銨半成品採購案，幾乎都由新竹的豐益國際聯合公司拿下，詭異的是，合約要求業者需提供2年內生產的產品，因每顆螺絲都用在飛彈上看似合理，但開出的規格竟是20年前美軍規格版本，目前早已停用，其他廠商根本難以達標，偏偏中科院仍持續沿用舊規範，加上豐益屢屢得標，更坐實外界質疑有圖利特定廠商之嫌。

▲標下中科院數億元軍購案的豐益國際聯合公司藏身新竹市巷弄，外觀毫不起眼。

除了螺絲案惹議，豐益日前也拿下由中科院招標，用來做為火箭燃料的過氯酸銨半成品等2項標案，巧合的是，豐益的得標價2億8,560萬元，竟與底價完全相同，但豐益資本額只有600萬元，依規定最多只能承攬1.2億元標案，明顯不合投標資格，另令人不解的是，豐益載明過氯酸銨的產地來自韓國，但韓國並未生產，物料是否來自中國，不免啟人疑竇，此案正由國防部相關單位調查。

▲中科院招標的軍規電線遭不肖業者進口劣質中國製二手貨，再重新加工冒充正品驗收。

此外，調查局還鎖定板橋一家貿易商從中國大量進口二手電線，僱工將外包裝拆掉，仿軍規模式重新包膜打印交貨，藉此矇騙中科院，相關零組件恐已陸續組裝至各式飛彈，影響度不容小覷。

檢調追查中科院的弊案還不只這樁，同樣由中科院招標，用來控制飛彈發射，作為電流疏通的矽控整流器，居然遭得標廠商以濫竽充數手法，向中國業者進口低價的次級品驗收過關。

知情人士向本刊說，小小的一顆矽控整流器堪稱飛彈的心臟，用來觸發飛彈，屬於點火裝置，不但需要符合耐高低溫、耐劇烈震動及耐瞬間衝擊的特殊軍規要求，還必須具備耐電壓與耐電流等特殊規格。

▲中國浙江柳晶公司生產的矽控整流器冒充正品成為中科院飛彈零組件，一旦無法通電，飛彈恐難點火引爆。

由於作戰範圍達200公里的天弓三型防空飛彈，近年取代原部署在東部的鷹式防空飛彈，成為台灣本島及巴士海峽的防空主力，一旦我軍接戰，飛彈系統使用劣質中國製矽控整流器，最糟的狀況就是電流無法暢通，恐造成飛彈無法及時射出，嚴重危害國家安全至鉅。

對於中科院協力廠商涉弊，中科院表示採購案均以公平公開原則辦理，參據國際軍規規範訂定規格，交貨後嚴格驗收，對於本刊報導之採購弊案，該院已主動調查，涉有不法部分，立即解約求償，移送檢調追訴刑責。

▲勳璋科技（圖）涉嫌用劣質中國製零組件詐騙中科院，負責人已被桃檢起訴，並求刑8年，移審法院後仍被接押禁見。

對於不肖廠商變造原廠證明，以陸製品或膺品交貨，中科院決定向國外原廠採購，並建構大型料件供應商確保獲料來源，另要求廠商投標即必須提供原廠授權證明，且須經國外第三公證單位確認。桃園地檢署則表示，勳璋科技涉以膺品詐騙中科院，全案已起訴，負責人遭法院接押。

▲天弓飛彈由中科院自主研發，不論速度或準確度均聞名海內外，國防部已部署在全台各地，確保台海安全無虞。

天弓飛彈小檔案

類型：防空飛彈、反彈道飛彈

製造廠商：中科院

重量：870公斤

長度：5.5公尺

速度：7馬赫

作戰範圍：200公里



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