台灣女足7人確診！　陳時中曝「都是輕症或無症狀」

記者許展溢／台北報導

在印度參加「2022年亞洲盃女足賽」我國代表隊全體隊員，在行前已接種完成3劑疫苗，但截至4日為止，傳出有8名隊職員確診新冠肺炎，指揮中心今（5日）表示，跟教育部確認後是7個，目前都是輕症或無症狀。

▲陳時中說，女足共有7人確診。（圖／指揮中心提供）



[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中指出，跟教育部釐清共7人確診，要預祝比賽順利，目前都是輕症或沒症狀，不過，回台要照防疫規定，確診的會到防疫旅館，其他的則要落地採檢，陰性要到檢疫所，陽性則到加強型防疫旅館。

而女足確診者回台檢疫跟當地染疫，搭醫療專機返台，搭乘上是如何分流？陳時中指出，會有窗口，教育部在他們搭飛機時會再看如何分流，染疫跟非染疫當然要分流，因為是整台包機，非染者要有適當距離，沒接觸坐比較遠，不過座位出來後，不排除有新增染疫者，這些要到上機時才能做最後清楚報告。

另外，選手大部分都有打滿3劑，去印度也是高規格防疫，還是檔不住確診，陳時中表示，已講很多次，「防疫不是靠1、2種方法就確定完全不染疫」，重點是後續照顧要做好，台灣有特殊足跡跟接觸，染疫可能性大增，在國外病毒幾乎無所不在，所以才把世界其他區域列三級區域，並呼籲沒必要盡量別出國。