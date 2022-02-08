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男撞見女友和26歲哥抱睡崩潰「被綠了」　她委屈：天氣冷一起取暖

睡覺,睡眠,情侶,擁抱,甜蜜,男女,戀人,夫妻（圖／達志／示意圖）

▲男回家目睹女友和哥哥抱在一起睡覺。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

國外一名男子回家時，目睹20歲女友和26歲哥哥依偎在同一張床上抱著睡覺，震撼畫面讓他感覺自己被戴綠帽，然而對方卻委屈表示，只是因為天氣太冷，兄妹才會「睡在一起取暖」，忍不住上網發文要網友幫忙評評理。

20歲女子近來在Reddit匿名發文表示，26歲哥哥因為出差暫時借住她家，由於晚上天氣很冷，2人才會睡在同一張床上互相取暖，沒想到男友回來後看到他們同床的畫面，一口咬定她出軌。

女網友表示，「我男友當天因為要回家照顧母親所以不在，哥哥凌晨到的時候自己進門，直接跳上我的床說，『既然你不打算起來，至少讓我在這睡個覺吧，外面好冷我也好睏』，我說好，他便一起睡了」。

女網友表示，兄妹只是正常一起睡覺，男友回來卻指控她亂倫出軌，即使她解釋以前在老家就常和哥哥睡同一張床，兄妹之間完全沒有不正常互動，男友還是不肯相信讓她很無奈，只好上網尋求網友意見。

許多網友表示願意相信女子清白，但也有網友坦承，「兄妹這樣睡在一起，的確是有點奇怪，不過男友沒必要發這麼大的火」、「老實說，我也會覺得很怪，我和我哥絕對不可能睡同一張床」。

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