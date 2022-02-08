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索馬利蘭外長訪台　外交部升國旗並列形同「準友邦」

▲▼索馬利蘭外長瑞格薩（Dr. Essa Kayd Mohamoud）率團訪台，兩國國旗並列在外交部大門。（圖／翻攝自Facebook／Somaliland in Taiwan ）

▲索馬利蘭外長瑞格薩（Dr. Essa Kayd Mohamoud）率團訪台，兩國國旗並列在外交部大門。（圖／翻攝自Facebook／Somaliland in Taiwan ）

中央社記者王慶剛台北8日電

為了迎接索馬利蘭外長瑞格薩率團訪台，外交部已在大門前升起索國國旗與中華民國國旗並列，形同索國是「準友邦」地位。

索馬利蘭外長瑞格薩（Dr. Essa Kayd Mohamoud）率多位部長級的官員，於8日到12日訪台，期間將晉見總統蔡英文，並會晤外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、行政院農業委員會主任委員陳吉仲等人。

台灣與索馬利蘭於2020年互設官方代表處，尚未正式建交，但外交部為迎接索國訪台團，已在大門前升起索國國旗與中華民國國旗並列。該慣例是友邦代表訪問時，才會升起該國國旗，可見索馬利蘭形同台灣的準友邦地位。

外交部昨天也透過新聞稿表示，瑞格薩此行是2021年9月出任外長以來首度訪問台灣，深具意義。索馬利蘭位於非洲之角、紅海及亞丁灣地帶，與台灣共享自由民主普世價值，並遵循法治、重視人權；台索兩國2020年互設官方代表處，並在互利互惠的基礎上，持續在經貿、公共衛生、農業、教育及資源開發等各範疇的合作交流密切。

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