高雄天空今晚有彩蛋　1500架無人機打造「逾40層樓高地球」現身

▲專屬高雄燈會特別版的巨大旋轉地球再現愛河灣。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

「2022台灣燈會在高雄」再獻上一大新春驚喜！高雄市政府邀請國際大廠專業無人機團隊抵台，特別展演直徑逾40層樓高、屬於高雄燈會特別版的旋轉地球，較東京奧運開幕式的旋轉地球直徑增加35米，今晚9點45分在愛河灣上空首度試飛，將為現場民眾帶來極大震撼感。

高雄市長陳其邁宣布空中主燈「聚光台灣 虎星高照」，今（9）日晚間9點45分，將於愛河灣上空首演試飛，這次邀請國際大廠的專業無人機團隊進行高規格無人機展演，為全台首度最大規模的無人機藝術展演。

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這次以1500台無人機創作出今年台灣最有故事的飛行主燈，特別展演直徑逾40層樓高、屬於高雄燈會特別版的旋轉地球，較東京奧運開幕式的旋轉地球直徑增加35米。

延續跨百光年原創團隊─馮建彰（二馬）領軍的展演創意團隊「FREES」、創作質量兼具的柯智豪、王牌製作人丁度嵐（Baboo）之黃金組合，費時半年構思，結合國際一流的無人機動畫及技術團隊，透過1500台無人機完成罕見完整且細膩的動畫內容，近9成皆為3D立體動態圖形。

除再現東奧地球外，並揉合了台灣的民俗信仰、歷史地理、海洋意象、文化科技、運動生活等元素，以「最台灣、更國際」為敘事目標，在夜空中說台灣的故事，向世界傳遞台灣的驕傲和高雄的精神，邀請民眾到現場享受一場視覺與聽覺的饗宴。

▲2022台灣燈會今年在愛河灣、衛武營雙燈區登場。（圖／高雄市政府提供）

高雄市政府繼「2021跨百光年」獲得熱烈迴響後，持續突破傳統燈會框架，嘗試將展演內容與港灣城市特色結合，以愛河灣作為大型舞台，充分利用寬闊的天空，製作出的精彩動畫垂直高度高達174米，且空中令人驚豔的構圖畫面倒映港灣海面，相互映襯別有一番美感，形成絶佳觀賞層次效果。

本次最大亮點即是以1500架無人機完成較東京奧運開幕版直徑增加35米之特別版巨大旋轉地球，且飛行高度距離與高雄流行音樂中心相近，其大尺度、近距離的飛行演出，相信會讓現場民眾留下難忘的印象，並為無人機展演再創經典畫面。

今晚首演將於高市府FB及YouTube頻道進行線上直播，讓全國民眾同步於網路欣賞精彩展演。高市府後續將依據試飛首演狀況，同步公佈後續演出行程。

▲2022台灣燈會今年在愛河灣、衛武營雙燈區登場。（圖／高雄市政府提供）

同時溫馨提醒民眾，為確保飛行安全，實際演出時間可能因當日天候情形延後或取消。另因其動畫之大且為3D動畫設計，距離過近反而無法看到全貌，最佳觀賞距離遍布整個愛河灣，民眾可兼顧防疫的社交距離、全程戴口罩，於愛河灣周邊空曠處皆可欣賞到精采的無人機展演。