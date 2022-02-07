全台唯一「移動式花燈」穿梭高雄燈會！德藝術團隊改造輕軌大變身

▲全台唯一！高雄輕軌改造成移動式花燈「微光流動」。（圖／瘋設計提供）



記者林育綾／綜合報導

今年台灣燈會在高雄登場，高雄市政府文化局特邀德國柏林藝術團隊TAPE THAT，將高雄輕軌改造成一輛專屬於台灣、全台首見的「微光流動」移動式花燈，在燈會期間穿梭於高雄城市，被形容彷彿「愛河彎曲的一道閃電」，車廂內同樣也有魔幻效果，2月底前都有機會目睹！

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▲▼高雄輕軌改造成移動式花燈「微光流動」，運用特殊的螢光膠膜搭配蓄光膠帶，讓輕軌列車化身為夜晚中「在愛河彎曲的一道閃電」。（圖／瘋設計提供）

TAPE THAT曾在2019年在台北舉辦「聚膠行動」全球首展，引爆IG社群熱烈迴響，更成為唯一榮獲2020德國紅點最佳設計獎的藝術特展。此次TAPE THAT與瘋設計再次聯手，在高雄駁二藝術特區打造出全新2.0升級版《聚膠行動 #TapeArt 2.0 @KAOHSIUNG》藝術特展，在展區內以膠帶貼出各種千變萬化的魔幻設計。

為了搭配2022台灣燈會，TAPE THAT也將高雄輕軌改造成「微光流動」燈會作品，首次運用特殊的螢光膠膜搭配蓄光膠帶，把輕軌列車勾勒出發光輪廓，打造高雄燈會中唯一的「移動式花燈」。藉由列車外觀大面積的藝術圖形覆蓋，讓輕軌列車化身為夜晚中「在愛河彎曲的一道閃電」。

▲▼高雄市政府文化局特邀德國柏林藝術團隊TAPE THAT，將高雄輕軌改造成一輛專屬於台灣、全台首見的「微光流動」移動式花燈。（圖／瘋設計提供）



在明暗交錯的街道上，蓄光膠帶會隨著光線改變，展現不同視覺效；而車廂內同樣利用膠帶線條切割視覺，打造無限延伸的想像畫面與增生空間，從內到外提供無法預期的驚喜美學。

在2022台灣燈會期間，2月底前都有機會搭上全台唯一Unplugged的「移動式花燈」暢遊高雄燈會；另外升級版的《聚膠行動》藝術特展，即日起至4/10在「高雄駁二藝術特區」的蓬萊B3、B4倉庫舉行。

▲《聚膠行動2.0》藝術特展，即日起至4/10在「高雄駁二藝術特區」的蓬萊B3、B4倉庫舉行。（圖／瘋設計）