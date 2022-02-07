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高雄另類奇觀！每到下午一堆人聚集草地「躺平」　原因曝光

▲▼2022台灣燈會邀請日本藝術家鈴木康広的作品《空氣人》（Aerial Being）來到衛武營。（圖／高雄市政府提供）

▲2022台灣燈會邀請日本藝術家鈴木康広的作品《空氣人》（Aerial Being）來到衛武營展出。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

2022台灣燈會邀請日本藝術家鈴木康広的作品《空氣人》（Aerial Being）來到衛武營，為了讓大家從不同的角度欣賞，特別規劃每天下午5時30分在童趣光樂園草地登場。每到這時候，就會吸引許多民眾來到草地跟「空氣人」一起放鬆躺下，享受「躺平」的樂趣，也成為另類限定奇觀。

今年台灣燈會在高雄，自2月1日開始在「衛武營」及「愛河灣」雙主場同時展開，在衛武營展區的「童趣光樂園」以親子為設計主題，這次特別邀請日本藝術家鈴木康広的作品《空氣人》來到衛武營。

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▲▼2022台灣燈會邀請日本藝術家鈴木康広的作品《空氣人》（Aerial Being）來到衛武營。（圖／高雄市政府提供）

▲▼《空氣人》是藝術家鈴木康広創作，以人體形象為基本模型，利用特殊的超薄纖維創作而成。（圖／高雄市政府提供）

▲▼2022台灣燈會邀請日本藝術家鈴木康広的作品《空氣人》（Aerial Being）來到衛武營。（圖／高雄市政府提供）

《空氣人》是藝術家鈴木康広創作，以人體形象為基本模型，利用特殊的超薄纖維創作而成，藝術家會針對每次展出地點的環境特色及策展主題進行創作。

為了呈現疫情時代下的放鬆與呼吸，鈴木老師特別選用有呼吸感的白色燈光，並以平躺姿態呈現。每晚10點燈會結束後，當賞燈人潮逐漸散去，工作人員會將《空氣人》仔細打包收好，工作直到接近午夜。隔天的下午3點一到，這一群人再次把重達200公斤的空氣人作品，帶回大草原上，再次呈現在大家面前。

▲▼2022台灣燈會邀請日本藝術家鈴木康広的作品《空氣人》（Aerial Being）來到衛武營。（圖／高雄市政府提供）

▲▼空氣人快閃活動會一直持續到2月28日，燈會期間每天下午5:30，可以到衛武營童趣光樂園草地一起享受躺平樂趣。（圖／高雄市政府提供）

▲▼2022台灣燈會邀請日本藝術家鈴木康広的作品《空氣人》（Aerial Being）來到衛武營。（圖／高雄市政府提供）

這個以空氣為主體的雕塑作品，完全以手工黏合超薄纖維製作，溫度、濕度都會影響充氣進度，在充氣前要先在草地上鋪上大面積的地毯，團隊成員戴上白色手套，仔細確認塑膠表面軟化，掌握進氣的速度，適時裝上負重，溫柔地展開這個看似簡單卻需要小心翼翼對待的作品，充氣完成後移除地毯，呈現大家看到的空氣人作品。

入夜後，燈光亮起，緩慢流動的呼吸感，賦予了空氣人另一種樣貌，偶爾燈光轉為波動貌，空氣人像是想到了什麼，而有了新的情緒。藝術家希望將似有若無的空氣作為雕塑作品，讓大家再次看見身邊一直存在著，我們卻忘了的事。

空氣人快閃活動會一直持續到2月28日，燈會期間每天下午5:30，可以到衛武營童趣光樂園草地，跟空氣人「躺平」在草皮上仰望天空，也從另個角度欣賞這次的台灣燈會。

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