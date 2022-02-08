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40年來最慘！疫情害旗津春節生意「雪崩9成」　陳其邁：挺到底

▲▼旗津春節期間生意大跌9成，高雄市長陳其邁掛保證，一定挺旗津到底。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲旗津春節期間生意大跌9成，高雄市長陳其邁掛保證，一定挺旗津到底。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

指揮中心8日宣布台灣新增26例本土病例，其中高雄今天喜迎+0，並無新增確診個案。不過，旗津受到疫情影響，今年春節生意崩跌9成以上，堪稱「史上最慘淡春節」，對此，高雄市長陳其邁掛保證表示，在疫情穩定之後會有一連串振興旗津經濟補償的政策，請旗津居民放心，市長一定挺旗津到底。

高雄港日前爆發疫情群聚，讓旗津攤商過年生意崩跌9成以上，甚至有業者慘虧百萬材料費，迎來史上最慘淡春節。對此，民進黨高雄市議員李喬如表示，受到疫情影響，許多預計年節期間南下旗津遊玩的觀光客為之卻步，讓旗津攤商在過年期間的營收出現雪崩式下滑，生意普遍不到往年1成，更有部分業者因出現確診者足跡而完全無法營業，說今年春節是旗津人40年來最慘淡、最煎熬的春節也不為過。

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▲▼旗津春節期間生意大跌9成，高雄市長陳其邁掛保證，一定挺旗津到底。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲旗津春節期間生意大跌9成，成為這波疫情最大的受害者，業者有苦說不出。（圖／李喬如提供）

李喬如也透露，有在地海產店為了把握年節商機，年前特別精心備置了價值一百萬元的材料準備大顯身手，不料卻血本無歸，成為這波疫情最大的受害者，業者有苦說不出，只盼政府能夠趕緊擬定有效的振興、紓困方案，助商家弭平春節虧損。

陳其邁今天在疫情記者會中表示，今天高雄0本土個案，在旗津社區擴大篩檢15792人，0確診個案，再加上開工前造船廠、高雄港普篩萬人也都沒有發現確診個案，這代表紅區風險已大幅降低。

針對旗津振興議題，陳其邁掛保證，在疫情穩定之後，會有一連串包含振興旗津經濟補償的政策，請旗津居民放心，一定挺旗津到底，也再度感謝旗津居民的配合，市府一定全力挺旗津。

▲▼旗津春節期間生意大跌9成，高雄市長陳其邁掛保證，一定挺旗津到底。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲旗津春節期間生意大跌9成，高雄市長陳其邁掛保證，一定挺旗津到底。（圖／記者賴文萱翻攝）

李喬如強調，為了保護國人健康，旗津全體居民展現了團結意志，不但前後接受多達3次的普篩，也犧牲了春節期間的觀光收入，為守住國家疫情防線付出極大代價，如今普篩結果全數陰性，證明旗津是目前全台灣最安全的地方，她要呼籲市長陳其邁與市府團隊體恤旗津人的付出，儘速研議具體可行的補償辦法，彌補旗津居民的損失。

經發局長廖泰翔今天也表示，旗津商家普遍反映過年期間配合防疫業績受影響，市府除感謝業者配合，並已積極研擬評估最適振興經濟方案，將等疫情趨穩後推出，會以實際振興方案力挺旗津業者。

經發局呼籲，除旗津地區防疫加嚴，疫情流行期間民眾都應避免出入人多擁擠場所，外出全程佩戴口罩、依規定落實實聯制，經發局會持續派員到各業管場所稽查，未佩戴口罩屢勸不聽將由衛生局依《傳染病防治法》第36條規定暨第70條，處新臺幣3,000元以上1萬5,000元以下罰鍰，餐飲業未配合防疫規定，未改善前則暫時取消內用服務。

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