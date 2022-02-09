外送到中山大學「被猴群搶劫」　熊貓哥回報傻眼了：怎麼求情阿

記者周亭瑋／綜合報導

高雄一名外送員日前送餐到中山大學的途中，被超過10隻猴子搶劫，而熊貓大箱裡的早餐迅速遭搜刮一空；無奈的是，他將慘劇回報給派單員，居然得到「跟猴王求情」的回覆，最後也只能苦笑認賠，自掏腰包請早餐店重做餐點。

▲猴群一擁而上搶食外送早餐。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友在「爆廢公社」娓娓道來，有次送高雄中山大學的餐點，山路上遇到一隻猴子躺路中間，原以為被車撞了，趕緊停車查看牠的傷勢，結果一靠近猴子立刻起身，旁邊也傳出奇怪聲響。

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當下外送員回頭一看，超過10隻猴子拉扯機車上的熊貓大箱，很快地拉鍊遭扯開，裡面的早餐被搶光光，就連豆漿、奶茶、咖啡等飲料也都喝完，於是他立刻拍照回報，「我餐點被猴子給搶劫了！」

沒想到，派單員居然回說，「那你去跟猴王溝通求情，請把餐點還你，不然你會被公司扣錢的。」聞言，他瞬間傻住，「怎麼溝通阿？重點就是早餐都被搶食完了。」

▲在他收拾完，一對猴母女跑過來望著他。（圖／翻攝自爆廢公社）

原po收拾完殘局準備離開之際，一對猴子母女檔便出現了，還用一雙大眼無辜地看著他，他也不禁苦笑，「有先打電話跟客人道歉，然後自己賠錢請早餐店重做，想不到這年頭連猴子都會碰瓷啊。」

對此，網友們紛紛回應，「哎這年頭很難混」、「好一招聲東擊西」、「那裡的猴子超兇的，我也被搶過飲料」、「笑死，被猴子碰瓷，再過幾年就會把機車也騎走了」、「假車禍真搶餐」、「改天就會看到猴子接單跑外送了」、「看來熊貓箱要上鎖啦」。