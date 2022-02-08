女客狂催單飆國罵　外送員不忍了：已截圖報警...她秒回「錯頻」

▲一名外送員不甘被客人狂催單還飆罵三字經，怒嗆已截圖報警。（圖／賴姓外送員提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市35歲的賴姓男外送員上月22日中午接到2張訂單，不料第2張訂單的黃姓女客人一再催促「如果還要那麼久就不要接我的單」、「等很久了」，最後還飆罵三字經「幹X娘啦耖」，賴男不甘受辱，怒嗆「外送員沒有欠你」，並表示已截圖報警，對方口氣才變軟，解釋是「錯頻」、「朋友酒醉」，不過賴男仍堅持提告，行行出狀元，外送員人格不容被貶低。

賴男同時擔任3家外送員，哪家報酬多就跑哪家，平時還兼差保險、旅遊等業務，他說，上月22日中午同時接到2張訂單，第1張單還在送，第2單的客人就一再催促，「如果還要那麼久就不要接我的單」、「等很久了」。

賴男解釋「剛剛在送上一單喔」、「不好意思」，沒想到，對方竟回「幹X娘啦耖」、「快一點」，賴不甘被客人「問候他媽媽」，立即回覆已截圖，回報公司，報警，對方語氣立刻放軟，辯稱「錯頻」，但仍然一直催他「你先送來吧」、「很餓」。

賴男又回「你等警察吧」、「外送員沒有欠你」，對方故作關心「啊你要一次接這麼多單」、「辛苦了」，還說「到哪了」、「等很久、還沒做好嗎」、「不好意思我朋友喝醉」、「大家都在等你送的餐點唷」。

賴男不滿被飆罵三字經，前往警五分局文昌派出所報案，他說，擔任外送員3年多，第一次被罵，非常氣憤，外送員雖然不需要特別技術，只要多花點時間，收入就會不錯，但是行行出狀元，外送員人格不能被貶低，其實大多數客人都很好，但就是有少數人看不起外送員，他堅持提告，捍衛名譽。