物價上漲、福食將解禁　林為洲：請蔡政府正視國人民生、健康！

▲全台鬧蛋荒，民眾為無蛋可買所苦。（圖／記者湯興漢攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

全台蛋荒問題未解，農曆年後衛生紙、清潔用品也將調漲。對此，國民黨立委林為洲痛批民進黨，在物價上漲的同時，大肆宣布開放核食進口，不顧國內民情叫苦連天，請蔡政府正視國人民生、健康！

林為洲指出，農曆年前，北部鬧蛋荒、全台蛋價上漲，剛過完年，連衛生紙、清潔用品等民生物資也喊漲。國內紙業大廠永豐餘實業宣布因國際原物料上漲，旗下品牌「五月花」、「得意」、「柔情」將調漲價格8-20%不等，清潔用品則是漲幅5-8%，預計在2月下旬調漲。接下來，可能連嬰幼兒必備的尿布也漲價。

林為洲感嘆，萬物齊漲，民眾的苦，政府懂嗎？缺蛋至今已逾兩週，與國人生活最為相關的產品，缺的缺、漲的漲，只有荷包沒有漲。農委會祭出「穩定雞蛋生產獎勵措施」，到2月底粗估需約1億元的補助，對農民來說或許加減有些補貼，但不是給錢就會有蛋，長期的配套是什麼？政府事前未調配好供需規劃，待事後常常砸錢補貼，農委會已然成為撒錢大軍。

林為洲認為，對於民生議題，應是政府的重中之重，然民進黨在物價上漲的同時，大肆宣布開放核食進口，卻不顧國內民情叫苦連天？這就是民進黨執政的安居樂業嗎？疫情當前，如何穩定疫情，盡速恢復正常生活，讓國人免於身心受害、安心生活、飲食無慮，請蔡政府正視國人民生、健康！