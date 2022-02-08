　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

開放福食採「最嚴格的標準」？　國民黨舉這例打臉：民進黨別再騙

▲國民黨指台灣嬰兒食品所允許的輻射殘留標準比俄羅斯、烏克蘭等寬鬆。（圖／翻攝自YouTube／中國國民黨 KMT）

▲國民黨指台灣嬰兒食品所允許的輻射殘留標準比俄羅斯、烏克蘭等寬鬆。（圖／翻攝自YouTube／中國國民黨 KMT）

記者蘇晏男／台北報導

針對開放日本福島等五縣食品進口，總統府、行政院7日皆承諾，政府對輻射能的檢驗標準，秉持比國際更嚴格的科學檢驗。但國民黨8日以放射性元素「銫」的殘留量為例，指出台灣嬰兒食品所允許的殘留量是「50貝克/公斤」，比俄羅斯、烏克蘭、「國際防止核戰爭醫生組織」（IPPNW）的標準還寬鬆。國民黨呼籲，「請民進黨別再騙，停止粗暴開放核食！」

行政院昨晚釋出將解禁日本福島等五縣食品後，政院發言人羅秉成表示，政府未來調整日本福島周邊食品的輸入管制措施，會秉持比國際標準更嚴格的科學檢驗，具體落實邊境管制，來為國人的食品安全把關。隨後，總統府發言人張惇涵同樣也說，政府的立場是，以確保國人健康安全為原則，秉持比國際標準更嚴格的科學檢驗，具體落實邊境管制，為國人食安把關。

在8日行政院「日本食品輸入管制措施」記者會上，行政院食安辦主任許輔表示，食品輻射的污染可以經儀器檢驗，只要低於這個標準就不是核食，高於此標準才是核食，「台灣不會進口任何的核食」。

許輔也說，台灣在2008年就訂定放射能相關檢驗標準，2013、2016年也進一步修正，目前是全世界最嚴謹的標準，以銫含量為例，CODEX的標準是每公斤食品1000貝克、加拿大、美國都是1000貝克以上，而台灣則是100貝克，比國際標準嚴格10倍，換句話說台灣的標準比CODEX、美國、歐盟都還要嚴格。

但晚間國民黨透過臉書表示，以放射性元素「銫」的殘留量為例，卻跟事實截然相反！台灣嬰兒食品所允許的殘留量是「50貝克/公斤」，但國際上諸如俄國、白羅斯、烏克蘭等，都是採取了更嚴格的「40貝克/公斤」標準，根據美國學者研究，國際上另一權威機構IPPNW也採取對孩童「4貝克/公斤」及對成人「8貝克/公」斤的標準。

國民黨批評，嬰兒食品是最需要嚴格把關安全的進口產品，連嬰兒吃下肚的食品都不能做到「最嚴格的標準」，讓台灣的爸爸、媽媽都無法安心，民進黨政府如何說服民眾台灣是採用最嚴格的標準？「請民進黨別再騙，停止粗暴開放核食！」

▼行政院8日公布輻射檢驗標準。（圖／行政院提供）

▼行政院日本食品輸入管制措施方案說明。（圖／行政院提供）

►台南和逸飯店打折了！帶小孩超划算

►自然回甘的靜思書軒紅茶你喝過嗎？

ET快訊
桃花月大公開　「4星座」西洋情人節前可望脫單
營養師傳授大吃後「體重回歸秘訣」　第1招超簡單
吳建豪認了F4「每個人都有嫉妒」　言承旭鬆口吐心結
館長拒退預售錶「告輸買家」　30字回應神反轉
快訊／大樂透連4槓！下期上看2.6億元　16人抱走百萬紅包
奧斯卡名單／最佳影片入圍出爐！　蜘蛛人、暮光女搶帝后
快訊／義大晚間緊急清消！停業公告曝光
快訊／台灣女婿《不丹是教室》入圍奧斯卡！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文上任6年　一張圖看川普、拜登對台軍售

開放福食採「最嚴格的標準」？　國民黨舉這例打臉：民進黨別再騙

曾籲禁福食！這些綠營首長今全噤聲　國民黨：政治利益掩蓋了良知

馬祖選舉好熱鬧！　東引青年、現任村長、婦女參政爭取民進黨提名

板橋1家4口染疫「大量足跡」曝光　從江子翠搭捷運到象山

洪秀柱抵台隔離中！　痛批民進黨政府極盡所能挑釁中國

肯定福食解禁有助加入CPTPP　謝長廷：反對開放早已變成政治問題

台灣拒當國際邊緣人！　吳思瑤：「福食非核食」合標就該開放

力拚議員席次過半直攻議長大位　高市民進黨建議提名35人

福食比照萊豬設專區？　黃珊珊下午改口：會讓業者壓力很大

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

婁峻碩「絕不劈腿」：我很愛惜羽毛　穩定交往焦凡凡...不願留任何疙瘩

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

聯結車濱海公路重大事故！轎車被輾碎...駕駛重傷不治

辰亦儒回台灣了！跟曾之喬穿情侶裝　「一轉身就有大亮點」閃爆

鈴鐺卡飼料碗偷吃被爸抓包　現行犯貓無奈閒晃等主人唸

蔡英文上任6年　一張圖看川普、拜登對台軍售

開放福食採「最嚴格的標準」？　國民黨舉這例打臉：民進黨別再騙

曾籲禁福食！這些綠營首長今全噤聲　國民黨：政治利益掩蓋了良知

馬祖選舉好熱鬧！　東引青年、現任村長、婦女參政爭取民進黨提名

板橋1家4口染疫「大量足跡」曝光　從江子翠搭捷運到象山

洪秀柱抵台隔離中！　痛批民進黨政府極盡所能挑釁中國

肯定福食解禁有助加入CPTPP　謝長廷：反對開放早已變成政治問題

台灣拒當國際邊緣人！　吳思瑤：「福食非核食」合標就該開放

力拚議員席次過半直攻議長大位　高市民進黨建議提名35人

福食比照萊豬設專區？　黃珊珊下午改口：會讓業者壓力很大

對手瞄準MT-07！Honda新款黃蜂重機「CB750S」模擬圖曝光

卡達世足賽前哨戰　超人力霸王親子足球保衛戰降臨台北

2022年桃花月大公開！「4星座」西洋情人節前可望脫單

國銀2021年存放比再探新低！　金管會：不是爛頭寸

快訊／台南安南區城西街二段鐵皮建物火警　搶救迅速未有人員傷亡

塔克改台中「Sun」課　傳轉戰T1葳格太陽

「報稅小白」想申請報稅　需在3／15前申請！

館長拒退預售錶「告輸買家」！30字回應神反轉　網驚：太無情了

營養師傳授大吃後「體重回歸秘訣」，第1招簡單到不行

快訊／大樂透連4槓！下期上看2.6億元　16人抱走百萬紅包

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

政治熱門新聞

快訊／板橋女染疫在信義區上班　搭捷運上下班足跡曝光

快訊／板橋1家4口染疫足跡曝光　集中板橋、新莊、板南線

快訊／板橋一家四口確診20歲小女兒足跡曝　初二逛IKEA、初三逛寶雅

快訊／板橋1家4口確診　小女兒在信義區上班

板橋一家四口確診！染疫女在北市信義上班　會計師事務所急曝3天足跡

板橋1家4口染疫「大量足跡」　從江子翠搭捷運到象山

快訊／參選2022北市長？　陳時中正式表態：一切以政務為重

板橋1家4口確診案　北市衛生局爆：足跡多、不只1人有北市足跡

快訊／板橋1家4口確診！小女兒無症狀感染源難追　發病日推估2月5日

北市幼兒園群聚案延燒　累積14例確診

北市延攬三立主播　柯文哲證實

民進黨縣市長布局曝　陳時中有3選擇

快訊／侯友宜15時召開疫情記者會　衛生局證實：有新增個案

藍綠白黃備戰2022　全台縣市首長點將一次看

更多熱門

相關新聞

曾籲禁福食！這些綠營首長今全噤聲

曾籲禁福食！這些綠營首長今全噤聲

針對蔡政府今宣布開放日本福島等五縣食品，國民黨文傳會主委凌濤表示，民進黨再度祭出「馬維拉」來掩飾其不顧人民食安的草率決策，卻反而凸顯出民進黨不斷「雙重標準」的投機本質。回顧2016年，不僅多位民進黨政治人物表達反對核食進口，其13個執政縣市更發表聯合聲明，堅持「福島縣食品禁止進口」等四項禁止原則，如今重重自打臉，換了位置就忘了捍衛國人健康的承諾。

福食有條件解禁　張麗善指示嚴格稽查抽驗

福食有條件解禁　張麗善指示嚴格稽查抽驗

謝長廷：福食解禁有助加入CPTPP

謝長廷：福食解禁有助加入CPTPP

福食比照萊豬設專區？黃珊珊改口

福食比照萊豬設專區？黃珊珊改口

台灣開放日本福島5縣食品進口

台灣開放日本福島5縣食品進口

關鍵字：

福食核食國民黨嬰兒食品日本

讀者迴響

熱門新聞

2歲嬰誤吞電池「心臟燒破洞」亡

「我死獄中世人就知真相」　8死劉邦友案最後嫌疑人曝

驚覺老公不倫妹妹　正妹崩潰離婚

夫妻激戰忘關門！婆婆親睹全程吐1句話

46歲「三級片始祖」女星近況曝光！遭酸老怒反擊

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

80kg小六弟脂肪肝！醫一聽「清蒸水煮菜單」秒傻了

他嘆好市多變「收會費的家樂福」　網嗆退卡！

快訊／今本土暴增26例！境外增22例

台大女星翻臉劉樂妍　「放棄健保」遷陸戶籍

50嵐點啥懂喝？飲料控激推這2款：真的讚

新北感染源不明一家四口Ct值曝

汪小菲「十指緊扣小14歲女星」被拍到了！

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街跑

噁！高雄知名冬瓜行被爆老鼠死鍋中

更多

最夯影音

更多
粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜
雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面