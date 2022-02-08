開放福食採「最嚴格的標準」？　國民黨舉這例打臉：民進黨別再騙

▲國民黨指台灣嬰兒食品所允許的輻射殘留標準比俄羅斯、烏克蘭等寬鬆。（圖／翻攝自YouTube／中國國民黨 KMT）

記者蘇晏男／台北報導

針對開放日本福島等五縣食品進口，總統府、行政院7日皆承諾，政府對輻射能的檢驗標準，秉持比國際更嚴格的科學檢驗。但國民黨8日以放射性元素「銫」的殘留量為例，指出台灣嬰兒食品所允許的殘留量是「50貝克/公斤」，比俄羅斯、烏克蘭、「國際防止核戰爭醫生組織」（IPPNW）的標準還寬鬆。國民黨呼籲，「請民進黨別再騙，停止粗暴開放核食！」

行政院昨晚釋出將解禁日本福島等五縣食品後，政院發言人羅秉成表示，政府未來調整日本福島周邊食品的輸入管制措施，會秉持比國際標準更嚴格的科學檢驗，具體落實邊境管制，來為國人的食品安全把關。隨後，總統府發言人張惇涵同樣也說，政府的立場是，以確保國人健康安全為原則，秉持比國際標準更嚴格的科學檢驗，具體落實邊境管制，為國人食安把關。

在8日行政院「日本食品輸入管制措施」記者會上，行政院食安辦主任許輔表示，食品輻射的污染可以經儀器檢驗，只要低於這個標準就不是核食，高於此標準才是核食，「台灣不會進口任何的核食」。

許輔也說，台灣在2008年就訂定放射能相關檢驗標準，2013、2016年也進一步修正，目前是全世界最嚴謹的標準，以銫含量為例，CODEX的標準是每公斤食品1000貝克、加拿大、美國都是1000貝克以上，而台灣則是100貝克，比國際標準嚴格10倍，換句話說台灣的標準比CODEX、美國、歐盟都還要嚴格。

但晚間國民黨透過臉書表示，以放射性元素「銫」的殘留量為例，卻跟事實截然相反！台灣嬰兒食品所允許的殘留量是「50貝克/公斤」，但國際上諸如俄國、白羅斯、烏克蘭等，都是採取了更嚴格的「40貝克/公斤」標準，根據美國學者研究，國際上另一權威機構IPPNW也採取對孩童「4貝克/公斤」及對成人「8貝克/公」斤的標準。

國民黨批評，嬰兒食品是最需要嚴格把關安全的進口產品，連嬰兒吃下肚的食品都不能做到「最嚴格的標準」，讓台灣的爸爸、媽媽都無法安心，民進黨政府如何說服民眾台灣是採用最嚴格的標準？「請民進黨別再騙，停止粗暴開放核食！」

▼行政院8日公布輻射檢驗標準。（圖／行政院提供）