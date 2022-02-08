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雞蛋一斤70元民眾怒批「發災難財」　雜貨店老闆哀吐背後原因

記者白珈陽／台中報導

全台鬧蛋荒，台中市北屯區雷中街一間雜貨店遭民眾指控一斤雞蛋竟喊價70元，明顯高於市價，大罵是「賺災難財」。對此，雜貨店陳姓老闆坦承確有此事，但稱是因目前雞蛋都叫不到貨，為了把僅存的蛋留給熟客才故意將價格拉高，要讓對方知難而退。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市北屯區一間雜貨店遭民眾指控一斤白雞蛋喊價70元，大批是「賺災難財」 。（圖／記者白珈陽攝）

今日有民眾向媒體檢舉，跑到雷中街這家雜貨店想要買蛋，不料老闆竟開價一斤蛋賣70元，由於目前蛋源短缺，若是貴個2元還可接受，但這樣實在太離譜。

雜貨店陳姓老闆表示，之前他平時一天可叫到5箱蛋，每箱20斤約180顆，但自從蛋荒後常常僅能叫到2箱，目前他一斤白雞蛋進貨價約為44元，店內賣價為50元，土雞蛋賣價則為60元，加上車馬費等，並不算貴。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲陳老闆出示空蕩蕩的雞蛋箱，稱現在一天僅能進貨2箱雞蛋。（圖／記者白珈陽攝）

陳老闆表示，正因現在進貨量銳減，他為顧及幼兒園、便當店、自助餐店等熟客，才要將能叫到的雞蛋留給他們。他說，該名投訴的民眾應是今早到店的1名女子，未曾見過，因對方不斷要求買蛋，他才會故意喊價一斤70元，甚至他還跟女子說「這一斤70元非常貴，不要跟我買。」

記者實際走訪期間，短短20分鐘就來了兩組客人，足見民眾現在果真是「求蛋若渴」，但陳老闆仍是一一婉拒。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼記者到訪期間，陸續來了兩組客人。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

陳老闆說，他在地經營50年，靠的就是商譽，不會在這種非常時期去賺所謂的災難財，當時該名女子還當面錄音，而他也知情，但他理直氣壯，就是要照顧老顧客。

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