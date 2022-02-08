「半年化療12次」肌肉體力都歸零　加拿大滑雪王子冬奧摘金超勵志

▲加拿大單板滑雪選手派洛特（Max Parrot）勇奪金牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

加拿大單板滑雪選手派洛特（Max Parrot）7日在男子坡面障礙技巧賽勇奪金牌，他3年前被診斷罹患淋巴癌，半年內進行12次化療，打敗病魔後「沒有體力、沒有肌肉」，卻不畏艱難，重頭開始訓練，最終成功創下職涯高峰成績。

綜合外媒報導，派洛特7日獲得90.96分，擊敗銀牌中國選手蘇翊鳴、銅牌加國選手麥克莫里斯（Mark McMorris）。他自認完成生涯最佳表現，「我對於每個技巧以及自己如何通過障礙感到驕傲，也對我的成績非常滿意。」

▲派洛特抗癌成功，重新開始鍛鍊，果真圓夢。（圖／達志影像／美聯社）

派洛特的第一面奧運獎牌，是在2018年平壤冬奧拿下的男子花式滑雪銀牌，未料同年12月確診極罕見的「何杰金氏淋巴瘤」（Hodgkin lymphoma），積極化療後於2019年7月宣布痊癒，但是長期缺乏訓練，一切都必須重新來過，「戰勝癌症後，你又必須把所有肌肉和力量鍛鍊回來，因為化療真的會讓你回到原點。」

派洛特以「惡夢」形容抗癌歷程，「過去4年發生太多事情了……很難描述我所經歷的一切。」他受訪時也非常感謝隊友，協助自己奪得奧運最高殊榮，「能夠再次回到這裡，站在奧運會場及領獎台上，但這次拿的卻是金牌，感覺真是太棒了！」

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》