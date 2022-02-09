嬌生新冠疫苗被爆「暫時停產」　紐時：恐短缺數億劑

▲嬌生疫苗被爆無預警暫時停產。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

《紐約時報》8日率先報導，美國藥廠嬌生（Johnson & Johnson）去年悄悄暫停生產COVID-19單劑疫苗，造成數以億計的疫苗生產計劃無限期延後，受到最大影響的是傾向僅接種一劑疫苗的發展中國家。

綜合《紐時》、「CNBC」報導，嬌生去年在無預警情況下悄悄暫停在荷蘭萊頓（Leiden）的COVID-19疫苗生產線，該工廠是嬌生唯一生產出可用的COVID-19疫苗的所在地，突然暫停讓許多傾向接種一劑疫苗以達到2劑防護力的發展中國家，得面對疫苗無限期停供的不確定性。

據指出，嬌生暫停疫苗生產並非疫苗有問題，而是轉去研製另一款與COVID-19無關，但獲利可能更加驚人的呼吸道病毒疫苗。嬌生對此並未回應，恢復生產的計劃也沒有時間表，但在給美媒「CBS」的一項聲明中表示，目前仍有幾百萬劑的COVID-19疫苗庫存，公司會繼續履行合約義務，對非洲聯盟（African Union）提供疫苗。

嬌生發言人沙爾傑恩特（Jake Sargent）也未直接回應《紐時》的披露內容，只對「CNBC」表示，公司會繼續提供人們需要的疫苗數量。

不過嬌生COVID-19疫苗在問世時就已經受到質疑，民調顯示多數美國人對於僅需一劑疫苗，就能和輝瑞、莫德納的2劑疫苗效力相比，始終抱持懷疑態度。