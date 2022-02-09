假貨Out！單月狂銷10萬件「黑科技褲」成仿冒夯品

▲「PP石墨烯懶人塑崩褲」由吳淡如、林美秀的代言，去年冬天單月就已賣出超過10萬件。

【企劃特輯】

紅遍全球的黑科技產品「PP石墨烯懶人塑崩褲」，因為吳淡如、林美秀的代言，以及石墨烯冬暖夏涼的特色，光是去年冬天單月就已賣出超過10萬件的好成績！網路詐騙看準消費者對於好商品的熱烈反應，市面上不斷出現仿冒品，甚至利用代言人吳淡如、林美秀分享好物給藝人朋友的方式，透過一頁式網站以便宜的價格販售根本沒有功效的商品給消費者，讓不少網友誤會黑科技褲是黑心科技褲！

▲業者也特別在粉專上PO文，提醒消費者注意仿冒品。【官網優惠組】

▲不肖業者喜歡盜用藝人照片，透過一頁式網站或來路不明的團購網、購物平台上販售，民眾要特別注意。YT影片

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先前就有網友在「爆怨公社」揭露，許多假貨買家、不肖業者喜歡盜用藝人照片，在來路不明的團購網或者購物平台上，將正品一件2980元的價格，變成四件1980元，讓不少人以為撿到便宜，結果買到的根本只是一般長褲，因此特別呼籲民眾不要貪小便宜！





▲假貨買家將正品一件2980元的價格，變成四件1980元，讓不少人以為撿到便宜。

由於PP石墨烯懶人塑崩褲是將石墨烯材料導入紡織布料中，而它的特性可以快速傳導熱能，透過高能量的傳導，釋放出的遠紅外線，讓身體達到微循環的感受，而且布料透氣、穿得住。厲害的是，業者引進價值千萬的特殊紡織機台，採用獨家塑崩織法，不管是瘦瘦的小隻女還是肉肉的棉花糖女孩，S～2XL都穿的下，彈性一級棒，這都是仿冒品很難做到的部分。





▲採用獨家塑崩織法，不管是瘦瘦的小隻女還是肉肉的棉花糖女孩都穿得下。

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PP石墨烯懶人塑崩褲受歡迎的原因還有極佳的流線型剪裁，可以將聚餐狂歡後，不節制的小肉肉藏的天衣無縫，強效收腹、塑腰與提臀，打造迷人的曲線，還有網友天天穿、睡覺也穿，回購率超高，因此成為假貨賣家的目標。

▲有網友天天穿、睡覺也穿，回購率超高。【momo購物網 石墨烯崩褲超值組】

業者特此正名，消費者購買正貨的管道包括，唯一官方粉絲專頁「PP醫療級石墨烯」（第一篇貼文時間是2020年11月9日）、代言人粉絲團上的購買網址（請認明藍勾勾）、廣播電台（全國聯播網、幸福電台、快樂向前走、洪福村俱樂部）、唱歌台（天良、信吉、全大、番薯、好森活）、電視購物（東森、VIVA）、實體通路（康是美、阿瘦皮鞋、安康藥局、愛兒康藥局）、網路通路（PP醫療級石墨烯、雲集匯、大老闆聯盟、MOMO、東森、生活市集、PURE17、Pchome、屈臣氏、三立電電購、中天快點購、LINE購物）等才是「正版產品」，也歡迎有疑問的消費者可以直接打電話到PP石墨烯官方免費專線0800-520-367。

▲業者特此正名，提醒消費者注意購買正貨的管道。

林美秀＆吳淡如合體雙代言

全球首款「石墨烯懶人塑崩褲」哪裡買？

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►實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市

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