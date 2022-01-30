　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

過年必備「紅色單品」！開運又喜氣　萬元現金等你拿

▲石墨烯。（圖／業者提供）

【企劃特輯】

根據媒體統計調查，2021年台灣爆紅人氣商品中「石墨烯塑崩褲」高居年度TOP 3，短短半年時間就售出二十萬條，連後續推出的限量色也短短時間又銷售一空，甚至因為瞬間流量爆衝，一度出現官網癱瘓的狀況；為了迎接2022農曆新年，廠商近期又宣布將推出新年限量「開運紅」塑崩褲，除了顏色吉利討喜外，凡購買開運紅塑崩褲就送PP新年限定口罩（數量有限），以及萬元現金抽獎活動，只要憑防偽雷射標籤上「PP醫療級石墨烯」粉專的置頂文章登錄，就可以抽萬元獎金；且這次的限量版塑崩褲，特別強化臀部的塑型力，一穿上就有提臀、修飾美化臀型的效果，號稱「一分鐘美臀褲」，連代言人吳淡如一穿上都讚不絕口。

▲石墨烯。（圖／業者提供）

▲業者推出新春限定「開運紅」，除了送PP限定口罩外，還可抽萬元現金抽獎活動。【官網開運紅限量組】

「塑崩褲」回購旺！帶動台灣紡織業盛況 

今年在台灣掀起石墨烯風潮的塑崩褲，回購率高達95%，相當驚人，甚至有親朋好友組團大批團購，讓工廠的訂單滿載，也帶動紡織產業的活絡盛況；許多買過的消費者表示，現在塑崩褲已經成為每天必穿的衣物，需要準備好幾件來換洗，且透過石墨烯促進微循環的效果，穿著塑崩褲走路就像在做有氧，長期穿下來真的很「有感瘦」。

▲石墨烯。（圖／業者提供）

▲因吳淡如與林美秀的代言，讓台灣掀起石墨烯的風潮。【EHS 東森購物 橄欖綠+經典黑+開運紅 兩件任選 超值入門組】

▲石墨烯。（圖／業者提供）

▲許多消費者表示，透過石墨烯促進身體微循環，長期穿下來真的很「有感瘦」。

臀部塑型力提升200% 僅限量5000條

之前推出的黑色塑崩褲採用特殊的美型織法，可以收腹肉、提臀肉、修腿肉，達到下半身修長窈窕的效果；為了在新年討吉利、招財運，許多人都會穿著代表吉祥的紅色衣物，配合農曆新年的需求，業者特別生產了限量款「開運紅」塑崩褲，使用特殊機台製作，強化臀部織法，讓臀部的塑型力提升200%的效果，也因為做工複雜，僅限量5000件銷售。

▲石墨烯。（圖／業者提供）

▲新年限量款「開運紅」強化臀部織法，讓臀部曲線更漂亮。

高質量、不失效 台灣僅PP能跨越技術障礙

因為石墨烯塑崩褲的熱賣，讓許多品牌也紛紛打著石墨烯的名號搶市，但業者表示，石墨烯結合紡織品有相當高的技術難度，目前在台灣僅「PP波瑟楓妮」一家能夠跨越技術門檻、生產出高質量卻不失效的產品；而塑崩褲之所以能長銷，創造高回購率，就是靠「品質」說話；百分之百台灣開發製造的「PP石墨烯塑崩褲」能跨越技術門檻、產出高質量卻不失效的產品，是台灣廠商首次將諾貝爾獎背書的石墨烯材質，導入紡織布料中，讓運動褲變身成「循環」、「有氧」、「塑型」的日常褲，打入消費者日常生活，是產品能持續熱賣的關鍵。

▲石墨烯。（圖／業者提供）

林美秀＆吳淡如合體雙代言
全球首款「石墨烯懶人塑崩褲」哪裡買？

●官網開運紅限量組：https://ppweb.tw/aj7AE

●EHS 東森購物 橄欖綠+經典黑+開運紅 兩件任選 超值入門組：https://chshop.work/WX1Dr

●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/

●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL

●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr

●PP石墨烯官方諮詢專線：0800-520-367

https://youtu.be/q5ccCU7RmGY

►「神級乳霜」一抹逆齡，快收！

ET快訊
蔡尚樺拔4智齒！插鼻管全身麻醉　結束驚喊：無法呼吸
竹聯幫大哥吃完早餐猝逝！　500人哀悼送行
快訊／國道1號3車追撞！　車陣回堵9公里
H奶女神下海拍AV　竟為拯救男人！百萬人搶看晃奶影片曝
玩刮刮樂「少做1動作」超虧！老闆認了　曝隱藏秘密：直接發財
快訊／新竹動物園山羌「被猩猩重摔跛腳」　園方回應了
國1南下「2路段」紅爆！　時速剩35公里↓
林心如慶生環抱霍建華！　3大咖女神全到場

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

過年必備「紅色單品」！開運又喜氣　萬元現金等你拿

肯定有同感！盤點3大「不務正業」速食店　蛋撻、紅茶都變主打星

量販超市過年營業時間懶人包　家樂福除夕提早關、好市多初一休息

文創趣味風紅包袋夯！日本紅包袋「大入」意涵好吉祥　代表客人駱驛不絕

吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

Sandy世紀婚禮...吳宗憲「又在練肖話」　她「怒搶麥克風」喊：克制一下XD

俊昊口誤「期待《衣袖》吻戲」被虧爆　世榮錄影「肚子叫」他問：有人在嗎XD

廂型車「誤開遠光燈」沒發現　右前方駕駛減速拿手電筒狂照

吳姍儒婚宴會場曝光！　魏如昀、晏柔中超正4伴娘出場

吳姍儒嫁5年男友！超帥伴郎、超美伴娘一字排開

過年必備「紅色單品」！開運又喜氣　萬元現金等你拿

肯定有同感！盤點3大「不務正業」速食店　蛋撻、紅茶都變主打星

量販超市過年營業時間懶人包　家樂福除夕提早關、好市多初一休息

文創趣味風紅包袋夯！日本紅包袋「大入」意涵好吉祥　代表客人駱驛不絕

Sandy老公顏值「韓星等級」！鄉民激喊帥炸　揭3條件：人生勝利組

蔡東利／這些年我們追的劇，合法嗎？

印刷廠董座激吻清潔婦！爽喊：讓妳當老闆娘　正宮氣炸怒告

普丁盟友曝「俄軍2天就能拿下烏克蘭」　13萬邊境軍力三面包夾

年後開訓　樂天桃猿洋投豪勁出發來台　

比黃蓮難吃！最猛中藥「驢皮做的」飄腥臭　她哭：沒聞過這麼可怕

每年最怕看到的年菜！網點名「1魔王」永遠沒人吃：除夕擺到初七

石知田告白任容萱「我是終極粉」！　邱偲琹「耍花癡」倒追大13歲張睿家

葉文凌／運動傷害是門學問

快訊／「0到6歲公司養」上路2週年　鴻海：已發放逾3.1億

消費熱門新聞

超商限時2天「2大咖啡買1送1」

你家孩子也「成長冬眠」了嗎？

拿坡里「炸雞買10送10」開吃了！

全家開賣立陶宛蘭姆酒「瞬間搶光」！業者回應

賣場再現經典家長群組都在推

肯德基「吃雞神器」超狂現身！

「春節送禮」民調出爐！JW名列送禮首選

電商春節照常出貨　快速到貨不打烊

全聯大年初一福袋延長販售時間

過年必備紅色單品　開運又喜氣

快訊／全聯開出1張千萬發票

限時4天！大美式20元、大拿鐵30元

限時3天！超商大杯熱美式買1送1

2大通路「虎年新春福袋」先掌握

更多熱門

相關新聞

黃偉哲推薦台南楠西梅嶺

黃偉哲推薦台南楠西梅嶺

台南市楠西區的「嶺梅映雪」花景密境，吸引遊客爭相前往，市長黃偉哲說，除了冬賞梅，梅嶺休閒農業區蘊藏自然生態景觀，十分適合休閒旅遊，尤其擁有遼闊視野，可眺望遠方的曾文水庫，漫步於綠林環簇之環山步道中，享受芬多精之洗滌，可紓解平日工作壓力，推薦遊客春節期間舉家前往遊玩，共享天倫樂趣。

公仔小老虎成為打卡亮點

公仔小老虎成為打卡亮點

春節提高見警率　花蓮光復糖廠設機動派出所

春節提高見警率　花蓮光復糖廠設機動派出所

快訊／新北今+0　侯友宜籲趕快打第三劑「莫德納、BNT都好」

快訊／新北今+0　侯友宜籲趕快打第三劑「莫德納、BNT都好」

年假富岡地區及濱海景觀大道　單行道管制

年假富岡地區及濱海景觀大道　單行道管制

關鍵字：

開運春節石墨烯塑崩褲吳淡如林美秀

讀者迴響

熱門新聞

吳姍儒婚禮「全程沒用餐」攜夫坐紅毯中央！

即／桃園凌晨3.7地震！中壢人聽巨響狂搖嚇壞

新竹動物園猩猩發狂！抓山羌狠甩砸地

速食店「無人取餐」銷毀餐點　外送員罵翻

坤達踩場吳姍儒婚禮！「超帥婚禮穿搭」曝光

手寫實聯制的人變多！網揭暗黑真相：要過年了

教召全程野宿　網轟：第一天就辦不下去

吳姍儒婚禮到一半「鬼鬼禮服拉鍊爆開」！背部大走光

一夜情「助理妹懷孕」　主管娶了！網罵爆

Sandy婚紗拍攝地點曝光！　取消婚宴二進原因暖炸

虎年「6生肖、6星座」財運旺爆！　TOP 1年後加薪了

LINE宣布LINE Lite下月28日後結束服務　網哀嚎：不能訊息同步了

納豆腦出血住院「恢復狀態良好」　經紀人曝現況

吳姍儒今辦完婚禮「和老公直飛美國」！

警公布「通緝犯照」帥慘！　網秒歪樓

更多

最夯影音

更多
吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘

吳姍儒披絕美白紗登場「超巨裙擺」　吳宗憲緊牽：最美的新娘
吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

吳姍儒紅毯放閃老公！「交手瞬間甜炸」　 伴娘伴郎團全起底「月老身份」曝光

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

見習Sandy婚禮！　邵雨薇曝與吳慷仁結婚進度

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

Sandy賓客都大咖！吳宗憲一旁熱唱XD　王偉忠「你煩不煩」怒阻止：你不是主角

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

故意的吧XD！休旅車慘卡沙灘 豪車從旁邊「從容飄過」笑翻網

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面