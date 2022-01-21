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塑崩褲網路獨家款「橄欖綠」　輕鬆告別惱人馬鞍肉

▲塑崩褲網路獨家款「橄欖綠」 輕鬆告別惱人馬鞍肉！(2)。（圖／公關提供）

【企劃特輯】

曾獲諾貝爾獎的科技產物「石墨烯」，因具備大量釋放高能量遠紅外波的強效效果，連台積電創辦人張忠謀都看好石墨烯技術的前景。一時間石墨烯的優點傳遍紡織業，在經過嚴謹的研究試驗後「PP石墨烯塑崩褲」在去年六月上市，一推出就在台灣掀起石墨烯風潮，也被消費者稱為超有感的黑科技褲，更在眾多名人的強力認證與分享下，推出至今已熱銷20萬件，毫無懸念地成為2021最火紅商品！

▲塑崩褲網路獨家款「橄欖綠」 輕鬆告別惱人馬鞍肉！(2)。（圖／公關提供）

石墨烯塑崩褲製作繁瑣 品質保證才能長銷

根據調查，PP石墨烯塑崩褲回購率高達95%，相當驚人，甚至有親朋好友組團大批團購，讓工廠的訂單滿載，也帶動紡織產業的活絡盛況；為什麼石墨烯塑崩褲能擁有超高回購率呢? 業者表示，石墨烯結合紡織品有相當高的技術難度，目前在台灣僅「PP波瑟楓妮」一家能夠跨越技術門檻、生產出高質量卻不失效的產品；而塑崩褲之所以能長銷，創造高回購率，就是靠「品質」說話；百分之百台灣開發製造的「PP石墨烯塑崩褲」，運用千萬精密儀器將石墨烯原礦剝離後抽出再織入紗線，除保留石墨烯超導特性外，還能促進循環代謝，讓運動褲變身成「循環」、「有氧」、「塑型」的日常褲，打入消費者日常生活，是產品能持續熱賣的關鍵。

▲塑崩褲網路獨家款「橄欖綠」 輕鬆告別惱人馬鞍肉！(2)。（圖／公關提供）

▲台灣廠商引用價值千萬的特殊紡織機台的塑崩織法，開發製造「PP石墨烯塑崩褲」。【momo購物網 獨家色橄欖綠、經典黑任選2件組】

▲塑崩褲網路獨家款「橄欖綠」 輕鬆告別惱人馬鞍肉！(2)。（圖／公關提供）

▲運用精密儀器，讓石墨烯從原礦到織入紗線，能完整保留石墨烯的超導特性。

嚴格要求剪裁 為讓消費者能展現纖細曲線

PP石墨烯塑崩褲對剪裁有嚴格的要求，除了能夠收腹肉、提臀肉、修腿肉外，網路獨家「橄欖綠色」特別強化髖部加壓，能夠更修飾假胯寬、大腿肉，同時透過石墨烯釋放遠紅外線的特性，促進部位肌肉放鬆、幫助循環順暢，讓女性消費者告別假胯寬的煩惱，性感通通藏在這些小細節裡！從S號到2XL，人人都適穿，讓該平的平、該翹的翹，處處展現纖細曲線，是一款回頭率激增的心機單品。

▲塑崩褲網路獨家款「橄欖綠」 輕鬆告別惱人馬鞍肉！(2)。（圖／公關提供）

▲網路獨家「橄欖綠」石墨烯塑崩褲，強化髖部加壓能更修飾下半身。

從棉花糖身形到鉛筆腿翹屁股　吳淡如和林美秀只用了同一條長褲！

因吳淡如及林美秀的代言之下，不管照片或影片中的兩人，比起平時在鏡頭前看起來小了一號，視覺上俐落修長的模樣，直接讓PP石墨烯塑崩褲一戰成名，收獲無數消費者的喜愛。
不管與朋友聚餐、春節出外走春，只要這一件輕薄的褲子，就能同時享受保暖與雕塑身型的附加價值，走在令人欽羨的道路上，造就獨一無二的個人魅力！

林美秀＆吳淡如合體雙代言
眾多藝人愛用「石墨烯懶人塑崩褲」哪裡買？
●momo購物網 獨家色橄欖綠、經典黑任選2件組：https://chshop.work/ZWgGm
●PP石墨烯官方諮詢專線：0800-520-367
 

►過年穿「發財褲」福氣超滿

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石墨烯塑崩褲橄欖綠馬鞍肉瘦身

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