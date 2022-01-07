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35歲懶惰女「裝癱瘓」一躺20年！全靠家人餵飯換衣　監視器戳穿騙局

▲▼ 吳桂英 。（圖／翻攝自微博）

▲吳桂英從小體弱多病，備受家人溺愛 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

懶惰能達到什麼境界？河北36歲的吳桂英是一個「癱瘓」20年的病人，期間從沒下過床，吃喝拉撒全靠家人細心照顧，然而令人萬萬沒想到的是，家人透過監視器發現，癱瘓20年的病竟然是裝出來的！

據《今日頭條》報導，吳桂英一家人生活在河北省阜城縣葉家鋪村，家中有8個姊妹，她排行老么，因從小身體虛弱，吳桂英經常是三天一小病，五天一大病，所以備受關愛。

吳桂英生病的時候，母親是無微不至的照顧，頭髮癢，一伸頭母親就幫她抓癢；想吃西瓜，母親會切成一小塊一小塊，一口一口餵她吃，平時連床都不用下。在這樣的溺愛下，吳桂英變得非常任性，經常有一點不如意的地方，就會大聲哭鬧，直到結果讓自己滿意為止。

有一次吳桂英看到姊姊有個漂亮玩具，想佔為己有，於是又哭又鬧，不但不吃飯，就連母親軟言軟語哄也不行。無奈之下，母親劈頭蓋臉把姊姊罵一頓，並將玩具搶過來給吳桂英，最終才結束吵鬧。

久而久之，吳桂英變成一個「五穀不分，四肢不勤」的懶人，她也愛上躺在床上，有點不舒服就躺在床上讓家人伺候。

▲▼ 吳桂英 。（圖／翻攝自微博）

▲吳桂英「癱瘓」20年 。（圖／翻攝自微博）

直到她16歲的時候，吳桂英因和自己哥哥發生口角，大吵了一架，最後被家人扇了兩巴掌，從小沒受過這麼大委屈的她，之後便臥床不起，稱自己「癱瘓」了。家人急忙將吳桂英送醫檢查，但結果顯示，她身體與正常人無異，很健康。但吳桂英仍然認為自己「癱瘓」了，堅持躺在床上不起來。

對於吳桂英的堅持，母親也予以縱容，且更加細心照顧她。20年過去了，母親因病去世，照顧妹妹的任務落在吳桂令身上。因吳桂令和丈夫都是普通的農民，照顧妹妹無法像母親一樣24小時守候。

白天吳桂令需要做農活，一般是到吃飯時間時，提前回去給妹妹做飯照顧她。然而在2008年5月，妹妹身上開始頻頻發生「怪事」。

▲▼ 吳桂英 。（圖／翻攝自微博）

▲吳桂令看到家中有黑影，一度以為是鬧鬼。（圖／翻攝自微博）

一次吳桂令回家時，看到燈光下有人影一閃而過，她立刻扔下農具，進門一看，妹妹安穩地躺在床上「熟睡」，「雖然我妹妹沒有發生什麼事情，但是那天看到的影子一直在我腦海裡，之後的幾天只要我離開家中，我心裡總是提心弔膽的，總擔心妹妹發生什麼事情。」

之後，吳桂令又看到「黑影」出現，一度以為家中鬧鬼。有天，已經上國中的女兒邊哭邊說「站起來了，我小姨她站起來了！」、「媽媽我好害怕，媽媽我小姨突然站起來了」。

▲▼ 吳桂英 。（圖／翻攝自微博）

▲吳桂令懷疑妹妹沒有癱瘓。（圖／翻攝自微博）

為解開謎團，吳桂令和丈夫悄悄在家中裝上監視器，就在有一天，她看到妹妹像正常人一樣下床，之後還去廚房找吃的，吃一些花生米後又躺回去床上！

吳桂令和妹妹對質，對方還矢口否認，最後只好將她帶去醫院。醫生檢查後發現，吳桂英的身體正常，四肢全都是健康的，根本就沒有癱瘓，一家人實在不敢相信。

▲▼ 吳桂英 。（圖／翻攝自微博）

▲吳桂英接受治療後慢慢恢復正常 。（圖／翻攝自微博）

不過醫生診斷說，吳桂英是患上了一種「癔症」，就是心理疾病。醫師指出，吳桂英之所以這樣做，是因為她習慣了被照顧的感覺，久而久之就完全喪失了自力更生的能力。最後經過一番治療，吳桂英慢慢學會照顧自己的能力，過上正常生活。

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