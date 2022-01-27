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社會 社會焦點 保障人權

疫情海嘯月薪剩2萬　直播主靠父親房產分清償還9萬罰單欠款

記者黃哲民／台北報導

新冠肺炎疫情延燒不退，百業都受影響，新北1名受僱做直播推銷精品的萬姓男子，也因月薪從4萬餘元腰斬剩下2萬餘元，繳不起拖欠5年的罰單9萬元，被行政執行署新北分署強制執行扣薪1/3，萬男出面央求讓他保留薪水繳房貸，願以繼承父親的房產做擔保，新北分署辦妥查封登記後，准萬男分期繳納，付清後再解封。

▲▼做直播推銷精品的萬姓男子（右）欠繳9萬元罰單，靠房產擔保分期付清，以免被按月扣薪。（圖／行政執行署新北分署提供）

▲做直播推銷精品的萬姓男子（右）欠繳9萬元罰單，靠房產擔保分期付清，以免被按月扣薪。（圖／行政執行署新北分署提供）

現年36歲的萬男於2017年9月10日凌晨1時許，騎機車在新北市新莊區被警員攔檢，他拒做酒測被裁罰9萬元，收到罰單遲遲不繳，2018年6月被移送新北分署強制執行，共被扣得名下存款3000餘元，但他都沒出面跟新北分署協商如何處理。

新北分署今年（2022年）1月初，取得執行命令對萬男強制執行扣薪1/3，執行命令寄到萬男公司後，萬男終於現身到新北分署洽談，他自稱受僱從事網路直播推銷精品，本來月薪4萬餘元，但疫情海嘯一來，他的收入頓時腰斬剩下2萬餘元。

萬男央求新北分署別對他扣薪，好讓他繼續繳房貸，他願意提供繼承父親的房產做查封登記，擔保他會分期付清罰單。

新北分署相當同情萬男處境，且強制扣薪比例最高雖可達1/3，但須依行政院公布各地區民眾每人每月消費支出金額，至少要留1萬9000元給萬男過活，實際扣薪所得數字頂多3000元，加上萬男提供的房產位於新莊區，雖仍有二胎貸款，仍夠擔保罰單債權。

新北分署因此同意萬男現金繳納7500元，餘款分11期繳納。新北分署呼籲民眾切勿酒駕，以免害人害己，又傷荷包，萬一遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強制執行。

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