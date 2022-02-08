新竹市2022虎虎生風鬧元宵 「小光虎」提燈週六限量發放

▲市長林智堅現場製作「炸元宵糖葫蘆」，為熱騰騰的炸湯圓裹上糖衣。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2022新竹過好年系列活動「虎虎生風鬧元宵」，本周六（12日）下午3時至8時於北大公園和護城河畔熱鬧展開，邀金曲歌手壞特、聲林之王創作歌手許淨淳、天馬戲創作劇團、新竹聯豐龍獅戰鼓團、劍玉師小螺絲演出，另有80攤文創市集、6件聲光裝置、5場懷舊DIY體驗。新竹市長林智堅宣布，本周六北大公園將發送6千份限量「小光虎」提燈，邀大小朋友提燈尋虎漫遊新竹，沿護城河岸逛市集、欣賞虎嘯生風6件藝術燈飾，一同歡慶元宵！

今（8）日舉辦「虎虎生風鬧元宵」記者會，邀請「好玩的劇團」帶來精采開場，林智堅市長現場製作「炸元宵糖葫蘆」，為熱騰騰的炸湯圓裹上糖衣。他預告，本周六下午起有一系列活動展開，北大公園下午3時起發放限量6千份「小光虎」提燈、東門城廣場下午5點半舉辦限量300份光虎合影打卡送提燈及虎紋口罩，數量有限送完為止，邀大小朋友提燈上街漫遊護城河，來趟竹市「尋虎」之旅。

林智堅表示，在各縣市政府努力之下，疫情已經相對穩定，但市府仍因應防疫調整活動規模，盼能讓民眾受滿滿年節氣氛，邀請國人至竹市東門城觀賞「光虎」聲光秀，策展團隊將藝術創作加入傳統元素，結合竹市重要地標，吸引民眾拍照打卡。

他說，本周六舉辦「虎虎生風鬧元宵」，邀金曲歌手壞特返鄉開唱，護城河周邊有80攤文創市集、5場懷舊復古DIY體驗，帶領市民回到兒時記憶；東門城及護城河沿岸共有6件藝術燈飾，結合光影與地景，感謝藝術家的用心，歡迎民眾提燈沿途尋虎蹤跡，一同歡慶元宵。

城市行銷處表示，「虎虎生風鬧元宵」晚會於北大公園開幕，邀金曲歌手壞特、聲林之王創作歌手許淨淳開唱，以及街頭藝人天馬戲創作劇團－夜光扯鈴、新竹聯豐龍獅戰鼓團-LED燈舞龍舞獅、好玩的劇團-話劇說傳統故事、化踴舞蹈團-民俗舞蹈、劍玉師小螺絲演出；舞台區另有猜燈謎送限量小提燈活動。

城銷處指出，5場懷舊復古DIY體驗有：糖葫蘆教學、竹槍DIY、椪糖動手做、萬花筒+剪紙DIY、手作造型湯圓等，即日起開放線上報名（https://reurl.cc/jkQDnm），活動現場也開放名額後補；護城河畔另有80攤美食及文創市集，邀請大小朋友一起同樂。

城銷處說明，「小光虎」提燈由都市藝術工作室設計，以構成圖片的最小單位「像素」為概念，邀請大小朋友拿起黑筆發揮創意畫上虎紋，創作獨一無二的作品，也可將小光虎自由堆疊組合，當無數提燈堆疊出的作品，象徵集結眾人之力發揮最大力量，其中「小光虎踏青」裝置作品即是用提燈拼接而成的大型Q版虎掌，歡迎大家提著小光虎與作品合影留念。

另，新竹過好年6件「虎嘯生風」裝置藝術持續展出至2月28日，位於東門城、護城河周邊，結合「聲音」與「生風」在地元素，東門城4公尺高主燈「光虎」聲光秀每晚5:30開演，護城河周邊還有「掌聲林」、「徹夜未眠直至晨光」、「身風」、「無限光景_護城河版」、「小光虎踏青」藝術裝飾，相關活動訊息請留意粉絲專頁公告。

今日「虎虎生風鬧元宵」記者會出席貴賓有都市藝術工作室專案經理葉書維，議員陳建名、劉康彥、鄭美娟、曾資程、施乃如等人共襄盛舉。