新竹防疫旅館春節前 全面加強檢查

▲醫院感控主任與防疫旅館員工說明注意事項。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

疫情升溫，隨著新型變種病毒肆虐，全球疫情進入新一波高峰。有鑑於農曆春節前，國民返鄉需求遽增，防疫旅館入住人數大量增加，為強化防疫旅館人員與設備完善，新竹市政府邀請空調與醫院相關感控專家檢查本市防疫旅館，希望提供返國國民安全居家檢疫或隔離環境。

新竹市城銷處處長林正光表示，有鑑於其他縣市發生防疫旅館疑似空調系統問題造成傳染情形，在中央單位邀請感染管制學會稽查本市防疫旅館前，市府超前佈署，先行邀集專家檢視防疫旅館，並依檢查後建議，請業者立即改善，以讓入住旅客安心住宿。

城銷處表示，市府一直以來依照中央「因應COVID-19疫情防疫旅宿檢核表」進行稽察防疫旅館，自110年11月起並加強要求各防疫旅館於空調設備加裝醫療級濾網，並落實房間清消時，所有濾網皆須浸泡漂白水確實消毒。本次別聘請空調專家針對空調系統的設計，檢查進風、排風的走向，檢查房間天花板上隱蔽部分是否確實隔間。另感染管制部分邀請了醫院相關感控專家一同協助稽核，也針對房務人員檢視了穿脫防護衣及手套相關防疫手續，使各項工作細節更為確實。本稽查結果相關建議皆於現場立即要求業者補足及改善。

本次稽查邀請的專家，在各自的專業領域已有多年經驗。城市行銷處希望藉由專家多年的經驗，來給予防疫旅館稽查與指導，能更加完善本市防疫旅館的安全性，守住本國防疫的第一線。面對防疫工作，新竹市政府各局處，保持著戰戰兢兢、如臨深淵、如履薄冰的心態，小心警慎地做好防疫工作，以期在疫情期間，讓新竹市民受到最完善的保護。