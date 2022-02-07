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全家買1送1、小7第2杯半價！4大超商「開工咖啡優惠」限時喝

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

開工日不憂鬱！《ETtoday新聞雲》統整4大超商祭出的「開工限定咖啡優惠」，今天直接爽喝22元大杯美式、拿鐵買1送1等，還有第2杯10元等，一早上班肯定要先來點小確幸再說。

▲▼7-11咖啡。（圖／業者提供）

▲4大超商開工日咖啡優惠一次看。（圖／各業者提供）

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富大杯美式最低22元就能喝到。

●7-11
7-11即日起至2月22日祭出「CITY系列任選享第2杯半價（以價低者折）」優惠，包括CITY CAFE、CITY PEARL珍珠飲品、CITY TEA現萃茶及氮氣飲品（不含CITY PRIMA精品咖啡、Espresso、精品濾掛咖啡，指定同品項開放線上寄杯）。

OPEN POINT行動隨時取即起至2月8日加碼推「買2杯CITY CAFE大杯美式咖啡搭配一個Mister Donuts（北海道乳酪甜甜圈/巧克布朗尼甜甜圈/水果瑪芬共3款任選）」，及「買2杯CITY CAFE大杯美式咖啡搭配Airwaves口香糖一包（39元系列指定品項）」，每組優惠價各為90元，相當於7折優惠。

●全家
全家今（7）日於隨買跨店取祭出「Let’s Café經典特濃美式、特濃拿鐵買1送1」優惠，每人、每日限購1組。

●萊爾富
萊爾富即日起至2月13日連7天祭出會員限定「開工咖啡優惠」，凡購買大杯冰／熱美式或拿鐵享「同品項買30送30」，以大杯美式原價45元來算，搭配本次優惠等同於60杯只要花1350元，換算下來每杯只要22元就能爽喝。

●OK mart
OK mart今（7）日祭出限時1天全門市「大杯莊園級美式、拿鐵同品項第2杯10元（需使用悠遊卡結帳）」，加碼喝「大杯莊園級美式、莊園級拿鐵同品項買6送6」及「中杯歐維氏醇濃可可飲同品項第2杯半價」等優惠。

▲▼OK咖啡。（圖／業者提供）

▲OK限時1天喝大杯莊園級美式、拿鐵同品項第2杯10元。

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