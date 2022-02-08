接任中市新聞局長幫盧秀燕拚選舉？　鄭照新：我是加入奮鬥團隊

記者白珈陽／台中報導

台中市政府今天舉行新聞局長交接典禮，新任新聞局長為曾任立委江啟臣國會助理的資深媒體人鄭照新，原局長黃國瑋調任市府有給職顧問兼任市府發言人。外界認為盧秀燕找來鄭照新任職新聞局長，是為了備戰接下來的選舉而打造的「戰鬥團隊」，鄭照新對此表示，「與其說戰鬥團隊，不如說是奮鬥團隊，我們大家一起為台中市民來奮鬥，創造台中市的美好願景。」

▲台中市政府新聞局長鄭照新今日上任。（圖／記者白珈陽攝）

媒體問及為何會來擔任台中市新聞局長，以及甄選過程中盧秀燕是直接邀請他、或是先問過江啟臣？鄭照新回答，他個人是受到盧秀燕的邀請，而市府在年節期間，通常會有一定的人事調度跟擴充，他希望到中市府服務後，協助政策宣導跟新聞傳達，盡量透過清新的方式跟市民做政策的說明。

鄭照新透露，他母親從小就在台中長大，如今能在台中跟市府團隊一起奮鬥，讓他感到非常榮幸。

▲盧秀燕主持交接典禮。（圖／記者白珈陽攝）

對於到任後新聞局處會否有新作風？鄭照新說，近日市民最在乎的民生議題有雞蛋荒，衛生紙、尿布的價格上漲，可不可以把物價控制住，是現在市民最關心的問題，如今第一要務就是服務市民，讓民眾所擔憂的問題可以得到解決，把民情如實傳達給中央，跟中央攜手合作來努力。

鄭照新指出，前新聞局長黃國瑋是他東吳大學政治系的學弟，已經認識十幾年，雙方是好兄弟，可以跟他共同奮鬥感到非常興奮，認為黃在局長任內的表現非常優秀，之後也會向他多多請益台中市政上脈絡等問題，並本著服務市民以及媒體的精神，隨時提供最精準、及時的市政資訊。

媒體提問，鄭曾當過韓國瑜市長任內的新聞局長，如今又擔任盧秀燕的新聞局長，兩者之間有何不同？鄭照新表示，服務的初衷都是一樣，只要是市民所在乎關心的，都為城市一起努力跟發展，不會因為地點不一樣而有所改變，不論台中跟高雄的市民都是非常可愛，值得我們奉獻跟奮鬥，「對於城市的愛是沒有分別的」