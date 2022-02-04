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放下妳的減肥藥！美魔女醫師生子後…靠3招狂砍體脂肪

▲▼「美魔女醫生」李佳綺幫你戰勝可怕的體脂肪。（圖／記者黃彥傑攝）

▲號稱「美魔女醫生」李佳綺養成每天運動的習慣。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑／台北報導

很多女人一輩子都在跟減肥奮鬥，絞盡腦汁保持好身材，節食、挨餓、吃減肥藥為了達到目的毫不手軟，在成功的那一刻最令人感動，可惜的是在放鬆的心態下，大多數人會逐漸復胖，甚至還會比以前更胖！所以要怎麼維持體重是一門大學問，讓號稱「美魔女醫生」李佳綺幫你戰勝可怕的體脂肪。

李佳綺今年40歲，從唸書、結婚、生子到現在獨自開業，靠著運動保持好身材。大學時期，因為朋友邀約到健身房運動，接觸到拳擊有氧，在過程中喜歡打拳完流汗的快感，所以養成每天運動的習慣。畢業後，因為醫院要值班，運動時間慢慢壓縮減少，加上結婚生小孩後，更是醫院家裡兩頭忙，運動也就慢慢中止。等到孩子大了，有空閒時間，想說好久沒跑步了，約了同學一起報名馬拉松賽事，而單項運動久了有點枯燥，朋友、同學相約參加項目就越來越廣，強度也越高，又重新燃燒起荒廢已久的運動魂。

▲▼「美魔女醫生」李佳綺幫你戰勝可怕的體脂肪。（圖／記者黃彥傑攝）

▲平常會跟同好一起騎自行車參加比賽。（圖／記者黃彥傑攝）

她除了參加比賽也會運用自己醫生的知識，推薦幾項運動給大家參考，每天抽花個數十分鐘做，不僅可以活化身體機能，也可以達到抗老化的效果。

1.有氧運動
有氧運動可以增進心肺功能，例如：跑步、爬山、或是騎腳踏車等，只要維持心跳加速15分鐘以上，就可以達到鍛鍊心肺的功能。

2.重量訓練運動
仰臥起坐或是伏地挺身等運動，可以增強肌肉力及耐力，不過健身運動要注意不要過度鍛鍊造成肌肉傷害，而有反功效，最好有專人或是健身教練指導下進行比較恰當。

3.柔軟度運動
像是瑜伽、伸展等運動等，可紓解肌肉與關節緊繃，能促進血液循環，讓身體與關節能達到柔軟化效果。
最後，日常生活作息與飲食習慣，也要控制，否則好不容易為維持下來的好體態，又再暴飲暴食，那費盡心思保養的身材還能夠維持嗎？最後，做什麼樣的運動不重要，而是必須堅持做下去！

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