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健身服務申訴一年4000件　政院：簽訂健身契約切記「五要原則」

▲▼713微解封 運動中心 健身房 迎接微解封World Gym 健身房微解封防疫高規到位 教練戴口罩、防護面罩 學員戴口罩運動 運動器材清消。（圖／記者屠惠剛攝）

▲結束9天年假，不少民眾會選擇到健身房運動。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院消費者保護處6日表示，農曆年節長達9天，許多民眾規劃在年節或年後到健身中心運動，讓自己更健康美麗。提醒消費者在與健身中心或教練簽訂契約時，可依「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」、「健身教練服務定型化契約應記載及不得記載事項」，並參考「服務資訊要明確」、「推介貸款要說明」、「因應疫情要衡平」、「終止契約要合理」及「履約保障要提供」等「五要原則」，維護自身權益。

行政院消保處指出，依該處統計，110年有關健身服務（含教練課程）的消費申訴近4000件，因此，消費者在與健身中心或教練簽訂契約時，應注意下列「五要原則」，避免發生糾紛。

一、服務資訊要明確

健身中心與教練業者應於契約分別清楚記載下列資訊：健身中心的使用起訖時間、會員與場所容留人數、投保公共意外責任險、總金額與繳費方式、服務項目（健身設備與數量、維修的設備）等；教練則需清楚揭露各專項服務的堂數及期限、教練與學員的比例、指定教練姓名、總金額與繳費方式等重要資訊。

二、推介貸款要說明

當健身業者撮合消費者與第三人（例如：資融公司）進行消費貸款繳費時，業者應善盡告知相關事項，如貸款核准7日內，得隨時不附理由，以書面通知健身業者及貸款機構解除或終止借貸契約；如有歇業、停業等無法提供服務時，除非已提供履約保障，否則消費者得檢附證明文件，向貸款機構申請止付後續之貸款餘額等，並應取得證明文件（如消費者簽名）。違反者，消費者得主張消費借貸契約不生效力。

三、因應疫情要衡平

當中央流行疫情指揮中心宣布一級開設並發生社區感染時，該社區所在的直轄市、縣（市）消費者，可向業者申請暫停（請假）；於停權期間，免繳月費、課程費用，契約期限順延。

四、終止契約要合理

消費者於契約期間屆滿前，雖可隨時終止契約，業者應依未到期時間比例計算餘額退還予消費者，但若因可歸責消費者的事由而終止契約時，消費者需負擔手續費（不超過未到期時間、堂數費用的20%）給業者。反之，若是可歸責業者原因而消費者終止契約時，業者則需依未到期時間、堂數計算餘額退還予消費者，且業者須負擔等同消費者終止手續費金額的違約金給消費者。

五、履約保障要提供

業者應就預收費用的50%，提供履約保障。但按月收款、逐堂或預收費用累計金額在新臺幣5,000元以下者，業者可不提供履約保障。此外，消費者享有3日契約審閱期。

行政院消保處強調，提醒消費者切勿因業者積極行銷、優惠或人情壓力而倉促簽訂契約；簽約前，需仔細瞭解業者契約內容。業者亦應確實遵守「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」與「健身教練服務定型化契約應記載及不得記載事項」等，方能快樂健身、健康永久。

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